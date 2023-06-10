T.C. İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10 Haziran 2023

DOSYA NO: 2022/844 Esas

KARAR NO: 2023/205

Özel Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/03/2023 tarihli ilamı ile 207/1 maddesi gereğince 1 YIL KOVUSTURMANIN ERTELENMESI cezası ile cezalandırılanAli ve Bedia oğlu, 08/10/1979 doğumlu, Mersin, Akdeniz, Yeni mah/köy nüfusuna kayıtlı HAKAN ÇAKA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılıKanunun 28-29. Ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 05.06.2023