T.C. İSTANBUL ANADOLU 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 01.05.2024 - 00:00

İLANEN TEBLİGAT

DOSYA NO: 2017/64 Esas

KARAR NO: 2023/940

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/12/2023 tarihli ilamı ile 245/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS, 200 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Necmiye oğlu, 03/02/1993 doğumlu, Çanakkale, Merkez, Kumkale mah/köy nüfusuna kayıtlı EMİRHAN GÜR'e gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılıKanunun 28-29. Ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Sanığın, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 26.04.2024