T.C. İSTANBUL ANADOLU 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BŞK.

Yayınlanma: 03 Ağustos 2023

DOSYA NO: 2021/1505 Esas

KARAR NO: 2022/601

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/04/2022 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 2 YIL 2 AY 7 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Ömer ve Fatıma oğlu, 2000 doğumlu, YASİN SARANDI tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJI 50.000 nin üzerindeGAZETELERİN BİRİNDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE BİR DEFAYA MAHSUS İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.08.2023