T.C. İSTANBUL ANADOLU 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16 Aralık 2023

Sayı: E.37790795-2015/643-Ceza Dava Dosyası

Roman ve Evdokia kızı 1957 Ukrayna doğumlu. IRINA TASHKO,hakkında mahkememizin 07/12/2023 tarih 2015/643 esas 2023/689 karar sayılı ilamı ile Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Düşme kararı verilmiştir.

Sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 7201 sayılı tebligat kanununun 31/1 maddesi gereğince 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yolu açık olmak ve bu yola başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu ilan olunur.12/12/2023