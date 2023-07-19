T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19 Temmuz 2023

DOSYA NO: 2022/196 Esas

KARAR NO: 2022/563

Mahkememizin 15/09/2022 tarih 2022/196 esas, 2022/563 k. Sayılı ilamı ile Vaçislavoviç ve Tonya oğlu, 1977 doğumlu sanık VASILIY KAZAIN hakkında hakaret suçundan düşme kararı verilmişverilen karara karşıtebliğindenitibaren7 gün içindemahkememize verilecek bir dilekçe veyazabıt katibinebeyanda bulunmaksureti ile tutanağa bağlanarakistinaf yoluaçık olmaz üzerekarar verildiği,

Sanık VASILIY KAZAIN, TÜRKMENİSTAN vatandaşı olduğu vetüm aramalara rağmen bulunamadığı vegerekçelikararın tebliğ edilemediği görülmüş,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.06.07.2023