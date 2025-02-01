T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 01.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2021/526 Esas

KARAR NO : 2024/351

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16.05.2024 tarihli ilamı ile 152/1-a maddesi gereğince 1 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Fehmi veGürtren oğlu, 29.02.1972 doğumlu, Pendik / Kurtköy mah/köy nüfusuna kayıtlı Okan KÜTÜK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına

3- Sanığın kararının tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272 ve 273. Maddeleri uyarınca Mahkememize dilekçeyle veya Zabıt Katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur.. 30.12.2024