Yayınlanma: 28.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/981 Esas KARAR NO: 2025/158

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/02/2025 tarihli ilamı ile 86/2-2.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Tahsin ve Nimet oğlu, 12/10/1989 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ERTAN KAMACI tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına

3- Sanığın kararının tebliğ tarihinden başlayarak iki haftalık süre içerisinde CMK'nın 272 ve 273. Maddeleri uyarınca Mahkememize dilekçeyle veya Zabıt Katibine beyanla itiraz yolu açık olarak ve süresinde itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 25.03.2025