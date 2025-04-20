T.C. İSTANBUL ANADOLU 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 20.04.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Mahkememizin 2024/600 Esas sayılı dosyasında Davacı, Behçet Akyar Şahsi Kayyım temsilciliği ile Davalı, Burak AKYAR arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davası nedeniyle 09/04/2025 tarihli duruşma zaptında ön inceleme şerhli davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Durusma Günü: 01/07/2025 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.