T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 02.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/269 Esas

KARAR NO: 2024/516

Hakaret, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2024 tarihli ilamı ile 125/1, 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hacı ve Hasya kızı, 25/05/1972 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı DILFUZA KOSIMOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına

3- Sanığın kararının tebliğ tarihinden başlayarak iki haftalık süre içerisinde CMK'nın 272 ve 273. Maddeleri uyarınca Mahkememize dilekçeyle veya Zabıt Katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 26.09.2024