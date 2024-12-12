T.C. İSTANBUL ANADOLU 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

Sayı: 2024/165 Esas

Davacı, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ile Davalı, MEHMET FATİH arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalı Mehmet Fatih -229******76-aleyhine açılan davada 13/09/2023 tarihli duruşmasında

Taraflara dilekçelerinin usulüne uygun olarak tebliğ edildiği görüldü.

Taraflara usulüne uygun duruşma tarihini bildirir davetiyenin tebliğ edildiği görüldü.

Dava dilekçesi ve ekleri okundu.

Davacı vekili; Dava dilekçemizi tekrar ederiz, davamızın kabulüne karar verilsin, dedi.

HMK 140. Md. gereğince yapılan incelemede;

Davanın Türk Mahkemelerinin yetkisine girdiği, adli yargının görev alanında olduğu, mahkememizin görevli olduğu, kesin yetki durumunun söz konusu olmadığı, tarafların taraf ve dava ehliyetinin olduğu, tarafların davayı takip yetkisi olduğu, usulüne uygun vekaletnamenin ibraz edildiği, gider avansının yatırılmış olduğu, davacının bu davayı açmakta hukuki yararının bulunduğu, derdestlik durumunun olmadığı, davaya ilişkin kesin hükmün olmadığı ve herhangi bir ilk itirazın yapılmadığı görüldü.

UYUŞMAZLIK KONUSUNUN TESPİTİ: mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevine son verilen davalıya yapılan öğretim, eğitim ve yetiştirme masrafları olarak fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 2.332,65-TL nin sarf tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıyaverilip verilemeyeceğine ilişkindir.

Davacı vekili Katip ****** Hakim****** e-imza e-imza

Uyuşmazlık konularının tespitini takiben, hazır olan taraflara sulh ve arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında açıklamada bulunuldu. Uyuşmazlığın sulh ve arabuluculuk yoluyla sonuçlanmasınıntarafların maddi ve manevi menfaatleri, yargılamanın kısa sürede sonuçlanması, tarafların iç huzuruna ulaşması ve toplumsal barışa katkı sağlaması anlamında önemli olduğu ifade edildi.

Hazır olan taraflar sulhe ve arabuluculuğa teşvik edilerek soruldu;

Taraf vekillerinden HMK 140/1 maddesi gereği savunması çerçevesinde davalı taraf ile anlaştığı ve anlaşamadığı hususlar ile sulh olma ihtimali soruldu;

Davacı vekili; Uyuşmazlık noktaları doğrudur. Arabulucuğa başvuru ve sulh için süre talep etmiyoruz. Arabuluculuğa gitmek istemiyoruz. Sulh olma ihtimalimiz yoktur. Tahkikat aşamasına geçilsin, deliller toplansın, dosya bilirkişiye tevdi edilsin,dedi.

DAVACI VEKİLİ

Ön incelemeyi gerektirecek başkaca bir husus kalmadığı anlaşılmakla ön inceleme aşamasının bitirilmesine karar verildi. Tefhimle tahkikat aşamasına geçildi.

Davacı vekilinden soruldu: önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, dosya bilirkişiye tevdi edilsin,davanın kabulüne karar verilsin dedi.

Dosya incelendi.

G.d;

1-Davacı vekiline, HMK 324.maddesi gereğince 2.250,00-TL bilirkişi ücretini 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememiz veznesine yatırmasına, aksi halde bilirkişi deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının ve dosyadaki mevcut delil durumuna göre karar verileceğinin davacı vekiline ihtaratına(ihtarat yapıldı)

2-1.Ara karar yerine getirildiğinde, hesaplama uzmanı bir bilirkişiye dosyanın tevdi edilerek, davalının şahsi dosyası, sözleşmesinin feshine ilişkin evraklar, tebliğ belgesi, Hesaplama cetvelleri, tebliğ tebellüğ belgesi, tahakkuk ve ödeme evrakları ile davalıya ait tüm bilgi ve belgelerin incelenerek, davacı tarafın dava konusu alacak isteminde haklı olup olmadığı, dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgeler incelenerek uyuşmazlık konusu hakkında rapor tanzim edilmesinin istenilmesine, bilirkişiye emek ve mesaisi için 2.250,00-TL ücret takdirine,

3-İş bu duruşma zaptının davalının mernis adresine, tebligatta TK 21/2 mernis adresi şerhi tebliğ zorunlu olduğu ibaresi belirtilerek gönderilmesine karar verilmiş;

Mahkememiz ara kararı uyarınca aldırılan bilirkişi raporunun sonuç kısmında;

Davacı İdarenin (Milli Savunma Bakanlığı), Davalıdan istediği 2.332,65 TL lik Öğrenim Masraflarının Ödeme talebinin “926 Sayılı Personel Kanununun”112.maddesi ile “Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmeliğin” ilgili maddelerine uygun olarak talep edildiği, Davacı İdarenin (Milli Savunma Bakanlı Öğrenim Masraflarının Ödeme talebi olarak Davalıya 659 sayılı “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Bütçeli İdarelerde Hukuk H terlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin” 9.maddesine uygun olarak Sulh'e davet ettiği, 1), Davalıdan istediği 2.332,65 TL lik Davacı İdarenin (Milli Savunma Bakanlığı), Davalının Kamu görevinden çıkarılması ile ilgili kararının “375 ayılı KHK'nin Geçici 35/B maddesi” ve “926 sayılı TSK Personel Kanununun” ilgili maddelerine uygun olarak İdari İşlemin yapıldığı, Davacı İdarenin (Milli Savunma Bakanlığı), Davalının Kamu görevinden çıkarılması sonucu olarak talep ettiği Öğrenim Masrafları ile ilgili yaptığı hesaplamanın 2.332,65 TL olduğu, Yapılan Hesaplamanın “Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmeliğin” 5.ve 6.maddelerine uygun olarak hesaplandığı, İstanbul Deftardarlığı Muhakemat Müdürlüğünün 25.01.2023 tarih ve 1876782 sayılı yazı ile Davalıdan Kanuni Faiz dahil 4.151,03 TL talep ettiği,Yapılan Hesaplamanın “Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmeliğin” 6.maddesine uygun olarak hesaplandığı konusunda görüş bildirmiş olup,

Davalı Mehmet Fatih -229******76'e ilan olunan bilirkişi raporuna karşı2 hafta içinde cevap ve delillerini bildirebilir olduğu ve 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve izleyen maddeleri gereğince ve bu ilan metninin tirajı yüksek beş büyük gazeteden biri ile yayınlanması gününden başlamak üzere takdiren 10 gün sonraMehmet Fatih-229******76'e bilirkişi raporu ve 13/09/2023 tarihli duruşma zaptının tebliğedilmiş sayılacaktır.24/10/2024