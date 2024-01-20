T.C. İSTANBUL ANADOLU 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20.01.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/150 Esas

KARAR NO: 2023/690

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/10/2023 tarihli ilamı ile 191/1, 191/1 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan İsmail Hakkı ve Sultan kızı, 06/11/1992 doğumlu, Tokat, Merkez, Oğulbey mah/köy nüfusuna kayıtlı EZGİ ATAOĞLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.01.2024