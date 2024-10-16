T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/537 Esas

KARAR NO : 2024/584

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/07/2024 tarihli ilamı ile 359/b maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 359/a-2 maddesi gereğince 7 AY 15 GÜN HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/7), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e) cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Nazife oğlu, 01/10/1980 doğumlu, Kars, Digor, Alem mah/köy nüfusuna kayıtlı CEVDET ÖZAĞAÇE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.10.2024