T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ/BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 05.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/534 Esas

KARAR NO: 2024/586

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/07/2024 tarihli ilamı ile 359/a-2 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan İbrahim ve Saniye oğlu, 01/01/1946 doğumlu, Adana Merkez Sucuzade nüfusuna kayıtlı COŞKUN ÖZDÜZENCİLER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.10.2024