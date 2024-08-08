T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/37 Esas

Davalı: TURGUT BOZKURT (TC NO: 25241060224)

22/09/2023 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmında;

Banka’nın yaptığı talepte her üç kredi cinsi toplanarak tek bir talep yapıldığından, gerek Kök Rapor gerek Ek Rapor gerekse işbu 2. Ek Raporda hesaplanan tutarların toplamının alınması gerektiği; toplam aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Banka’nın 410.424,96 TL Toplam alacağı bulunduğu hesaplandığı; tabloda gösterilen tutarlar Banka’nın Takip Talebi ile karşılaştırıldığında; ihtarname Masrafı için belge aslı sunulmaması nedeniyle hesaplamaya dâhil edilmemesi gerektiği, takip talebine bağlı kalarak faizler ve fer’ileri dahil olmak üzere banka’nın toplam alacağının 406.419,74 tl olduğu, takip tarihinden tahsil edileceği tarihe kadar % 46,80 oranından temerrüt faizi hesaplanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

Davalı İtirazları Açısından İncelemesinde;

Davalı taraf ihtarnamenin tebliğ edilmemesi nedeniyle herhangi bir ihtardan haberdar olmadığını savunduğunu; ancak; Kök Raporda belirtildiği üzere adres değişikliğinin Banka’ya bildirilmemesi nedeniyle keşide edilen ihtarnamenin tebliğ edilmiş sayılması gerektiğine, bu nedenle temerrüdün oluştuğuna kanaat getirildiğini; davalının takip tutarı hakkında savunması bulunduğunu; yapılan hesaplamada davalının toplam borcunun 406.419,74 TL olarak hesaplandığını; davalı itirazının (4) numaralı maddesinde, sözleşme suretinin gönderilmediğini, hesap kat ihtarnamelerinin usulüne uygun tebliğ edilmediği belirtilmiş ise de bankadan tüm sözleşmelerin asılları istendiği; banka dosyaya sunduğu; inceleme yapıldığı ve gerekçeleri ile kanaat belirtildiğini; ihtarnamelerin tebliğ edilmiş sayılması yönündeki görüşünün ise herhangi bir farklılık olmadığı; yine davalının imza hususundaki itirazının takdirinin mahkemeye ait olduğu yönünde sonucuna varıldığı anlaşılmakla;

Yukarıda adı geçen davalıya; mahkememize başvurması halinde bilirkişi raporu ve eklerini alabileceği, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının ihtar olunduğu, ilanen tebliğ olunur. 29/04/2024