Yayınlanma: 26.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/459 Esas

Konu: Veraset İlamı hk.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Defterdar mahallesi/Köyü, 4 Cilt, 818 Hane'de nüfusa kayıtlı bulunan Tevfik ve Behiye'den olma 10/02/1946 doğumlu Rahime KEMEÇ'in 08/01/2024 tarihinde vefat ettiği yapılan araştırmalar sonucu mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından;

TMK. Nun 594.ncü maddesi uyarınca miras bırakan Rahime KEMEÇ'in mirasçılarının son ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde dava açmaları gerektiği aksi halde miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20/12/2024