T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2024/459 Esas
Konu: Veraset İlamı hk.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Defterdar mahallesi/Köyü, 4 Cilt, 818 Hane'de nüfusa kayıtlı bulunan Tevfik ve Behiye'den olma 10/02/1946 doğumlu Rahime KEMEÇ'in 08/01/2024 tarihinde vefat ettiği yapılan araştırmalar sonucu mirasçılarına ulaşılamadığı anlaşıldığından;
TMK. Nun 594.ncü maddesi uyarınca miras bırakan Rahime KEMEÇ'in mirasçılarının son ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde dava açmaları gerektiği aksi halde miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20/12/2024