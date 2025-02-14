T.C. İSTANBUL ANADOLU 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 14.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2020/679

KARAR NO: 2024/951

Başkasına ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/12/2024 tarihli ilamı ile TCK 245/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS VE 80 TL ADLİ PARA CEZASI, , BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) 1. KEZ MÜKERRERLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE CEZANIN İNFAZINDAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA, cezası ile cezalandırılan Himmet ve Fatma kızı, 23/01/1992 doğumlu, Denizli ili, Çivril ilçesi, Karahacılı Köyü nüfusuna kayıtlı AYŞE AYDOĞDU 'nun yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi ve yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasıile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafı ile yargılama giderlerinin sanıktantahsil edileceği ilanen tebliğ olunur.