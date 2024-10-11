Yayınlanma: 11.10.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2020/146 Esas

KARAR NO : 2022/133

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek, Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/02/2022 tarihli ilamı ile 227/2, 106/2.b.1, 109/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 2 YIL 6 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 9000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Hamra ve Ranagül kızı, 1981 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı NARGIZA BEBITOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'İN Üstünde bir gazetede GAZETEDE ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.10.2024