T.C. İSTANBUL ANADOLU 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11 Mayıs 2023

DOSYA NO: 2019/798 Esas

KARAR NO: 2021/126

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/02/2021 tarihli ilamı ile TCK'nın 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE DENTİMLİ SERBESTLİK (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdul Azız ve Shahnaz Bıbı oğlu, 1994 Pakistan Doğumlu sanık ANSAR AZIZ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininTirajı 50.000 'in üstündeki birGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.18.04.2023