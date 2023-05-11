T.C. İSTANBUL ANADOLU 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11 Mayıs 2023

DOSYA NO: 2020/135 Esas

KARAR NO: 2021/154

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/02/2021 tarihli ilamı ile Vergi Usulü Kanununun 359/b-1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, Vergi Usulü Kanununun ve 359/b-1 maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), VELAYETHAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), cezaları ile cezalandırılan Turgut ve Ferhunde oğlu, 16/12/1944 ŞİRAN doğumlu, Ankara, Çankaya, Seyranbağları mah/köy nüfusuna kayıtlı YENER ERGÜVEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininTirajı 50.000 'in üstündeki birGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.04.2023