T.C. İSTANBUL ANADOLU 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ/BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 21.12.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/63 Esas

KARAR NO: 2024/817

Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2024 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Atif ve Sebiha oğlu, 01/11/1970 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı ÜMİT TÜRKEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararınRESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.12.2024