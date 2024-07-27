T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 27.07.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/731 Esas

KARAR NO: 2024/237

Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık suçundan Mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen karar, dosyada müşteki sıfatıyla bulunan BAHADUR SATDYYEV, BEGAIM DIKAMBAEVA ve ISKANDARBEK ANVAROV'un dosya kapsamında bulunan adreslerine tebliğ için gönderilmiş, gönderilen tebligatların ilgililerin adreste "bulunmadığı/tanınmadığı" gerekçesi ile bila tebliğ iade edildiği anlaşılmıştır.

Müştekiler BAHADUR SATDYYEV, BEGAIM DIKAMBAEVA ve ISKANDARBEK ANVAROV'un sistemde kayıtlı MERNİS adresleri bulunmadığından yeni adreslerinin tespiti için adres araştırması yaptırılmış ve yeni bir adresin tespit edilememesi nedeniyle, adresleri meçhul olarak kabul edilmiştir. Buna göre;

- Mahkememizin 15/05/2024 tarih, 2021/731 Esas ve 2024/237 Karar sayılı ilamı ile sanıklar DERİN BEBEK ve ŞÜKRÜYE BURCU VARDAR hakkında Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1.h, 37/1, 168/2, 52/2-3-4 maddeleri uyarınca netice olarak ayrı ayrı 12 kez 1 yıl 6 ay hapis ve 40 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,

- Kararın, sanık Şükrüye Burcu Vardar müdafii tarafından 15/05/2024 ve 11/06/2024 tarihli dilekçeler ile istinaf edildiğinin,

- Kararın, sanık Derin Bebek müdafii tarafından 15/05/2024 ve 11/06/2024 tarihli dilekçeler ile istinaf edildiğinin,

1-7201 sayılı Kanununun 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde Müştekiler BAHADUR SATDYYEV, BEGAIM DIKAMBAEVA ve ISKANDARBEK ANVAROV için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren yedi günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,

Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.07.2024