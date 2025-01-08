Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2016/289 Esas

KARAR NO : 2023/423

Davacılar AYNUR İMAMOĞLU, VS. İLE MÜDAHİL DAVACI MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, VAKIFLAR, VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, aleyhine mahkememizde açılan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Asıl dava ve mahkememiz dosyası ile birleşen Kartal 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1971/539 Esas ve 1974/147 Esas sayılı dosyalarında davacının davasının KISMEN KABULÜNE; dava konusu İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mah. 9100 ada 1 parsel (eski 1094 parsel) sayılı taşınmazda Fen bilirkişisi Ziya Çoban’ın sunmuş olduğu 28/02/2007 tarihli krokili raporunda (İstanbul Anadolu 2. Kadastro Mahkemesi’nin 2022/21 Esas sayılı dosyasında sunulmuş olan) “A” harfi ile gösterilmiş olan sarı boyalı 2.420.185 m2 ‘lik kısım ile “C” harfi ile gösterilmiş sarı boyalı olan 567.016 m2’lik kısmın (toplam 2.987.201 m2) davalılar adına olan TAPU KAYITLARININ İPTALİNE, bu kısımların Mehmet Süheyl Efendi Vakfı adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, davalıların bu kısımlara yönelik müdahalelerinin menine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

2-Asli Müdahiller Orman Genel Müdürlüğü ile Hazinenin davasının KABULÜNE; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mah. 9100 ada 1 parsel (eski 1094 parsel) sayılı taşınmazda 1 nolu bent dışında kalan alanın davalılar adına olan TAPU KAYITLARININ İPTALİNE, bu kısmın “orman” vasfı ile HAZİNE adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

3-Birleşen Kartal 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1976/642 Esas sayılı dosyasında davacıların davalarının REDDİNE,

4-Ana dosyada ve birleşen dosyalarda 2 nolu bent dışında kalan diğer asli müdahillerin davalarınınREDDİNE,karar verildiği,

Verilen kararın davacı ve davalılar tarafından temyiz edildiği, gerekçeli kararın Tavzih Kararınınve temyiz dilekçelerinin taraflardan, Zeynep Tülin Duplessis ve Nevzat Cengiz Gökdemir' e tebliğ edilemediğinden,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/01/2025