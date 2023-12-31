T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayınlanma: 31 Aralık 2023

Sayı: 2017/1244 Esas 15/03/2023

Davacı, 360 MADENCİLİK İNŞ. PLAN PROJE GIDA TARIM HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ileDavalı , ER BALTAŞ MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. arasında mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin) davası nedeniyle;

Bu iki şirketin adi ortaklık kurmuş olduğu ve davanın " adi ortaklığın tasfiyesi " şeklinde devam edeceği sebebiyle;

26607 Sicil Nolu kısıtlı olan ER BALTAŞ MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ adi ortaklığının mahkeme ara kararı taraflara verilmiş olup bu adi ortaklıkta alacaklı olanların alacaklarını tevsik eden belgeleriyle birlikte ilandan itibaren 1 aylık kesin süre içinde mahkememize başvurmaları ilanen tebliğ olunur.15/03/2023