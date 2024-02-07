T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/608 Esas 29/01/2024 Konu: 2.ilan 2.İLAN
Davacılar, DURSUN DÜZGÜN, SEBAHAT KAYA ileDavalı , HASIMSIZ. arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve TMK'nın 33/2 md. gereğince gaipliğine karar verilecek YAŞAR DÜZGÜN'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP T.C. KİMLİK NO: 34447398024
ADI SOYADI: YAŞAR DÜZGÜN
BABA ADI: SÜLEYMAN
ANA ADI: HAFİYE
DOĞUM TARİHİ: 02.01.1966
DOĞUM YERİ: ÇAYIRLI
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