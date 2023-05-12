T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12 Mayıs 2023

Sayı: E.32761908-2021/561-Ceza Dava Dosyası 03.05.2023

Karar No: 2023/96

Mahkememizin 06.03.2023 tarih 2021/561 esas 2023/96 karar sayılı ilamı ile sanık Cemal Ülkü hakkında müşteki Ekrem Bayram'a yönelik dolandırıcılık suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ve 600 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, gerekçeli karar adresi tespit edilemeyen Kenan ve Emine oğlu, 01/01/1987 Yenimahalledoğumlu CEMAL ÜLKÜ'ye tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TİRAJI 50.000 üzerinde bir gazetede ve bir haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolunun açık olduğu, yasal süre içinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.