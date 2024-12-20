Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C.İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

Sayı : E.90469455-2022/811-Ceza Dava Dosyası 18.12.2024

ESAS NO :2022/811

KARAR NO :2024/526

KARAR TARİHİ : 17/10/2024

SUÇ : Dolandırıcılık

SANIK KİMLİĞİ : NEDİM CAN ÇABUK, Ramazan ve Fatma oğlu, 13/03/2001 Samsun d.lu, Samsun, Atakum, Erikli n.k. (TC Kimlik No: 376......70)

KARAR ÖZETİ : Sanığın "Dolandırıcılık" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nun 231/8.maddesi gereğince 5 yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak iki haftalıksüre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.