T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO: 2022/663
KARAR NO: 2023/185
KARAR TARİHİ: 28.02.2023
SUÇ Hakaret-Basit Yaralama
SANIK KİMİLĞİ: DOĞAN SANCAK-Yılmaz ve Hazal'dan olma 27.06.2000 Ağrı D lu Ağrı Merkez Alpaslan köyü N K
KARAR ÖZETİ: Sanık hakkında basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek 5271 S Y 51/1 maddesi uyarınca 1 yıl süre ile denetim süresi belirlenmiş olup hakaret suçundan düşme kararı verilmiştir
Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir
7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır
Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK nun 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek yada zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur 22.09.2023