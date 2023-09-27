T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27 Eylül 2023

ESAS NO: 2022/663

KARAR NO: 2023/185

KARAR TARİHİ: 28.02.2023

SUÇ Hakaret-Basit Yaralama

SANIK KİMİLĞİ: DOĞAN SANCAK-Yılmaz ve Hazal'dan olma 27.06.2000 Ağrı D lu Ağrı Merkez Alpaslan köyü N K

KARAR ÖZETİ: Sanık hakkında basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek 5271 S Y 51/1 maddesi uyarınca 1 yıl süre ile denetim süresi belirlenmiş olup hakaret suçundan düşme kararı verilmiştir

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir

7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır

Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK nun 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek yada zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur 22.09.2023

#ilangovtr Basın No: ILN01897430