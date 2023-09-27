T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27 Eylül 2023

ESAS NO: 2019/111

KARAR NO:2021/101

KARAR TARİHİ: 19.01.2021

SUÇ: Görevi Yaptırmamak için direnme

SANIK KİMLİĞİ: VYACHESLAV HERDT, Viktor ve Elena oğlu, 1981 RUSYA doğumlu,

KARAR ÖZETİ: Sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnmesuçundan mahkememizce 5 ay hapis cezası verildiği cezanın 5237 S.Y.51/1 maddesi uyarınca ertelenerek 1 yıl denetim süresi belirlenmesine ve 5237 S.Y 51/1,2,3 maddesi uyarınca hak yoksunluğuna ilişkin karar verilmiştir

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir

7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır

Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK nun 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek yada zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkeesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur 20.09.2023

#ilangovtr Basın No: ILN01897437