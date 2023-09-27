T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO: 2019/111
KARAR NO:2021/101
KARAR TARİHİ: 19.01.2021
SUÇ: Görevi Yaptırmamak için direnme
SANIK KİMLİĞİ: VYACHESLAV HERDT, Viktor ve Elena oğlu, 1981 RUSYA doğumlu,
KARAR ÖZETİ: Sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnmesuçundan mahkememizce 5 ay hapis cezası verildiği cezanın 5237 S.Y.51/1 maddesi uyarınca ertelenerek 1 yıl denetim süresi belirlenmesine ve 5237 S.Y 51/1,2,3 maddesi uyarınca hak yoksunluğuna ilişkin karar verilmiştir
Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir
7201 sayılı kanunun 29 maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır
Sanığın kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK nun 291 maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek yada zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkeesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur 20.09.2023