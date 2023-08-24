Yayınlanma: 24 Ağustos 2023

T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİNİLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2021/91477 ESAS

ALACAKLI: TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ: Av. Ümit Kaya(TBB No: 117404)

19 Mayıs Mahallesi, Bayar Caddesi, Sarı Kanarya Sokak,No:25/15Kadıköy / İSTANBUL

BORÇLU: ENGİN MUSUL,

Kurtköy Osmanlı Bulvarı, Çağdaş Center, B Blok, Kat:3, D:5 Pendik/İstanbul Pendik / İSTANBUL

BORÇ MİKTARI: 151.410,38 TL.

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 13/04/2023