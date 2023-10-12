T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2023/4938 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4938 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
725.000,00
1
Taşıt
34VT5524 Plakalı , 2011 Model , IVECO Marka Kapalı Kasa Kamyon Tipli ZCFC70A1005874414 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , aracın boyasında muhtelif çizikler olduğu, vites körüğü ve stepnesinin olmadığı, aracın arka tarafı duvara çok yakın olduğu için tam görülemediği, ön camın çatlak olduğu, sağ ön çamurlukta ufak ezikler ve boya dökülmeleri olup, aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2023 - 10:14
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/12/2023 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati: 04/01/2024 - 10:14
09/10/2023 (İİK m.114/4)