T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2022/11258 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/11258 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.015.000,00
1
Taşıt
34LJ5190 Plakalı , 2014 Model , BMW Marka , 7L - 750 Ldx Drive Tipli , WBAYF6105FD384956 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Otomatik şanzıman, çelik jantlar ve deri döşemeye sahip olduğu, araç lastiklerinin iyi durumda olduğu, aracın kilometre bilgisinin tespit edilemediği, aracın hasarlı yerinin olmadığı ancak eksik ve sökülen parçalarının olduğu, (Aracın sağ ön çamurluğunun olmadığı, Aracın ön tamponunun olmadığı, Aracın ön panjurunun olmadığı, Aracın ön farlarının olmadığı, Aracın ön sis farlarının olmadığı, Aracın fan motorunun olmadığı, Aracın direksiyon hava yastığının olmadığı, Aracın teybinin olmadığı, Aracın klima trim takımının olmadığı, Aracın orta ekranın (Navigasyon) olmadığı, Aracın vites trim takımının olmadığı, Aracın arka koltuk ekranlarının olmadığı, Aracın arka konsol klima trim takımının olmadığı, Aracın motor koruyucu kapağının olmadığı, Aracın aküsünün sökülmüş olduğu (Araç içerisinde), Aracın su deposu kapağının olmadığı, Aracın ABS beyninin olmadığı, Aracın motor beyninin olmadığı) ve araç hususi ve yolcu nakli için kullanılmakta olup,2 adetkazaya karıştığı ve hasar kaydının 65.880 TL olduğu tespit edilmiş olmaklaanahtarı ve ruhsatı yoktur.
(Satışa çıkartılacak mal; DERİNSU YEDİEMİN OTOPARKI - SIRAPINAR MAH. TÜYLÜÇAYIR SK. NO:18 ÖMERLİ ÇEKMEKÖY İSTANBUL adresindedir.)
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/05/2024 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati: 28/05/2024 - 14:45
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/06/2024 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2024 - 14:45
17/04/2024 (İİK m.114/4)