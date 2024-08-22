T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2024/99033 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/99033 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.150.000,00
1
Taşıt
06HE3963 Plakalı , 2017 Model , FORD Marka , Ranger II Ranger İCA XLT 2.2L Kamyonet Tipli , 6FPPXXMJ2PHM57546 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Yukarıda trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan fiziki incelemede;
-Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin, yıpranmaların ve yırtıkların olduğu tespit edildi. Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında yağlanmaların olduğu, Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın muhtelif yerlerinde ufak eziklerin, stop lambalarında kırıkların, tamponunda ufak eziklerin, bagaj kapağındaki plastik kaplamada kırıkların olduğu, Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtarı var, ruhsatı yoktur.
(Satışa çıkartılan mal, KADIKÖY SUADİYE YEDİEMİN OTOPARKI - SUADİYE MAH., PLAJYOLU CAD. NO:51 KADIKÖY İSTANBUL adresindedir.)
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2024 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2024 - 13:52
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/10/2024 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati: 16/10/2024 - 13:52
20/08/2024 (İİK m.114/4)