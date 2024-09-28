T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN
2024/138282 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/138282 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.900.000,00
1
Taşıt
34GKM138 Plakalı , 2023 Model , BMW Marka , Otomobil / U1X / X1 sdrıve 20i Tipli , 36457070 Motor No'lu , WBA31EE08P5W48552 Şasi No'lu Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik ve sorun olmadığı, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik ve sorun olmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur. Araç; Armağanevler mah. 23 nisan cad. no:61/1 Ümraniye/İstanbul bulunan İstanbul Yed-i Emin Otoparkında bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:58
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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 14:58
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 14:58
25/09/2024 (İİK m.114/4)