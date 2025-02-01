T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/146981 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/146981 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
6.300.000,00
1
Taşıt
34GHZ191 Plakalı , 2022 Model , PORSCHE Marka , Otomobil/ 95B Macan T Tipli , WP1ZZZ956PLB04449 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın modeli itibariyle temiz göründüğü, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.), aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı tespit edildi. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.
Satışa çıkartılan mal ; Turan Yediemin Otoparkı- Şerifali Tatlısu Mah. Şahin Cad. Şekip Sok. No: 1 Ümraniye/İSTANBUL adresindedir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 14:05
Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 14:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:05
Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:05
29/01/2025 (İİK m.114/4)