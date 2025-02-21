T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/2260 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2260 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
5.300.000,00
1
Taşıt
34ASF888 Plakalı , 2022 Model , MERCEDES-BENZ Marka , Otomobil/ E2EQSW - EQS 450+ Tipli , W1K2971231A011149 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Yukarıda trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, sol ön kapı ve sol arka çamurlukta koruyucu kaplama malzemesinde soyulmalar olduğu, ön ve arka tamponlarda sürtünme izleri olduğu, boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, kapılarının açıldığı, iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı tespit edildi. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktur.
(Satışa çıkartılan mal, HAYDARPAŞA YEDİEMİN OTOPARKI - RASİMPAŞATRENGARINo: 6/1 KADIKÖY/İSTANBUL adresindedir.)
(Satışa çıkartılan mal, HAYDARPAŞA YEDİEMİN OTOPARKI - RASİMPAŞA TRENGARI No: 6/1 KADIKÖY/İSTANBUL adresindedir.)
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/04/2025 - 10:48
Bitiş Tarih ve Saati: 08/04/2025 - 10:48
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 10:48
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:48
18/02/2025(İİK m.114/4)