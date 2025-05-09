T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/28337 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28337 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
3.385.000,00 TL
1
Taşıt
34ACR255 plakalı, 2023 model, mercedes-benz marka, mercedes-benz otomobil r2cw tipli, w1kaf4cb7pr111972 şasi no'lu, yakıt tipi benzin-elektrik , vites tipi otomatik , rengi mavi , aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) anahtarı ve ruhsatı yoktur.
• Satışa Çıkartılan Araç
Pendik Emniyet Yediemin Otoparkı Fevzi Çakmak Mh.Evren Cd.No:35 Pendik/İSTANBUL Adresindedir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/06/2025 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati: 24/06/2025 - 10:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/07/2025 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati: 23/07/2025 - 10:41
06/05/2025 (İİK m.114/4)