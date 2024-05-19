T.C. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Yayınlanma: 19.05.2024 - 00:00

Soruşturma No: 2021/19519

Karar No: 2021/1206

KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ

DAVACI: K.H.

ŞÜPHELİ: GİZEM KURAK, TUNCAY Kızı DURSUN'den olma, 05/11/1998 doğumlu, MERSİN ili, SİLİFKE ilçesi, SAY köy/mahallesi, 8 cilt, 103 aile sıra no, 20 sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.

SUÇ: Bıcak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma

SUÇ TARİHİ: 03/01/2021

Soruşturma Evrakı İncelendi:

Yukarıda açık kimlik ve adres bilgileri yazılı şüphelinin escort olduğu,olay tarihinde Sultanbeyli İlçesi Mehmet Akif Bulvarı No:218 sayılı adreste bulunduğu sırada Muhammet Şah Akbaş ile aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin 155 Polis Merkezini aradığı, olay yerine polislerin geldiği, şüphelinin çantasında bulunan ve adli emanetin 2021/1971 sırasında kayıtlı bıçağın ele geçirildiği, bunun üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı,

Dosyada mevcut İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 07.01.2021 tarihli, IST-BLS-21-00208 sayılı uzmanlık raporunda; suça konu bıçağın taşımakta olduğu nitelikler bakımından 6136 Sayılı Yasanın 4.maddesinde yasak olarak belirtilen sustalı çakı benzerlerinden olduğunun tespit edildiği,

5271 sayılı CMK'nın Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi başlıklı 171. Maddesinin 2. Fıkrasında, Cumhuriyet Savcısının uzlaştırma ve önödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine karar verebileceğinin düzenlendiği,

Yapılan incelemede şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmadığının görüldüğü, soruşturma kapsamından kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği ve kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olacağı kanaatine varıldığı, suçun işlenmesiyle meydana gelen veya tespit edilebilir bir zararın bulunmadığı, bu durumda kamu davası açılmasının ertelenmesi için kanunda aranan koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından,

Şüpheli hakkında üzerine atılı bulunan suç yönünden 5 YIL SÜREYLE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE

Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde hakkında kamu davası açılacağı, Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verileceği, Erteleme süresince zamanaşımının işlemeyeceği hususlarının şüpheliye İHTARINA,

Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine,

Erteleme süresinin sonunda müsaderesi istenmek üzere Adli emanetin 2021/1971sırasında kayıtlısuç eşyasının adli emanette MUHAFAZASINA,

Kararın bir örneğinin şüpheliye TEBLİĞİNE,

Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazı kabil olmak üzere, CMK'nun 172 ve 173. maddeleri maddeleri uyarınca karar verildi.. 18/02/2021