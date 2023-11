T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 08 Kasım 2023

Örnek No:55*

2022/303 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/303 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 541 parsel sayılı,1.301,47 m²arsa yüz ölçümlü tarla ana nitelikli kat irtifaklıtaşınmazda B blok,zemin kat, 2 no’lu, Mesken nitelikli ve 101/2400 arsa paylı bağımsız bölümünün 1 / 1 (TAM) hissesi borçluİ***L E***M U****K adına, kayıtlı olup satışa konudur. İmar Planı :Tuzla Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.10.2022 tarih E-18916419-115.09.01-139215 sayılı yazısından; Tuzlaİlçesi Merkez Mah. 541parsel sayılı taşınmazın 19.03.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Postane MahallesiI. EtapUygulama İmar Planında kısmen yol, kısmen E:1,25 Hmax: 12,50 m (4 Kat) yapılanma şartlarında konut alanında kaldığı anlaşılmaktadır. Konumu: Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 541 parel sayılı taşınmaz güneyinde Tunç sokak diğer cephelerinde komşu parseller ile çevrilidir. E-5 Karayolu ve Tren yolunun güneyinde olan taşınmaz Tuzla sahile 220 m mesafededir. Yakın çevresinde Tuzla İDO İskelesi, İTÜ Denizcilik Fakültesi, Piri Reis Üniversitesi, Özel Fen Okulları ve Abdullah Pehlivan Cami bulunan taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ana Taşınmaz Özellikleri ( Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 541Parsel) YAPI RUHSATI: Tuzla İmarve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, tarafıma dijital ortamda paylaşılan, dijital imar işlem dosyasında yapılan incelemede; 14/09/1998 tarih ve 1/63 sayılı ile Yeni Yapı Ruhsatı bulunmakta olup , yol altı 1 kat ve yol üstü 3 katlı 3 blok, 18bağımsız bölümden oluşan1.420,92 m² inşa alanlı, betonarme tarzında, 3A yapı sınıfında Yapı ruhsatı düzenlediği tespit edilmiştir. MİMARİ PROJE:01/12/1997 tarih 98/0037 proje noluonaylı kat irtifakına esas mimari projesi Tuzla Belediyesi dijital ortamda temin edilmiş olup, konum teyidikattaki konumu, kullanım alanı hesaplamaları ve kullanım hacimleri anılan projeden teyit edilmiştir. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ: Tuzla Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, tarafıma dijital ortamda paylaşılan, dijital imar işlem dosyasında yapılan incelemede kıymet takdiri yapılan taşınmazın bulunduğu bina için düzenlenmiş yapı kullanım izin belgesi ( iskan)rastlanmamıştır. Onaylı mimari projesine göre; bodrum katta;binaya ait depo, kazan dairesi ve kömürlük ve binaya ait kömürlükler zemin katta; bina girişi ve 2 daire normal katlarda katta 2 dairebulunmaktadır. Taşınmazda her blok için ayrı kullanım alanı oluşturulmuş olup her bloka tunç sokaktan ayrı giriş düzenlenmiştir. Taşınmazın bulunduğu binanınmahallinde yapılan incelemede çatısının yükseltilerek piyes yapıldığı ve 1 nolu dairede ise bodruma dubleks yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu B blok için çatı katında yapılan kaçak imalattan dolayı 25/05/2011 tarih 0017 no ile yapı tatil tutanağı düzenlenmiş 02/08/2011 tarih 2188 sayılı Belediye Encümen karraı ile imar kanunun 42.Maddesi gereği para cezası ve 32. Maddesi uyarınca da yıkım kararı alındığı imar işlem dosyasında yapılan incelemede tespit edilmiştir. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katından, güney cephesinden sağlanmaktadır. Bahçe düzenlemesi yapılmış ancak oldukça bakımsız vaziyette olup çevresibahçe duvarı üstü ferforje ile çevrilidir. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir doğrama çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkulukları demir doğramadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri (B blok Zemin kat , 2 no’lu Mesken )Taşınmaz Mesken nitelikli ve zemin katta yer almaktadır.Projesine göre net alanı balkonlar (4,27 m²+2,25 m²) hariç 44,25 m² olarak tespit edilmiştir.Taşınmaz projesinde girişte antre, balkonlu salon, balkonlu mutfak,hol, 2 oda, tuvalet ve banyo tertibindedir. Giriş kapısı çelikiç kapıları amerikan panel, pencereleri PVC doğramadır. Salon, oda, antre ve hol zeminleri laminant parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini laminant parke kaplıdır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı mermerit malzemeden imal edilmiş mutfakta tezgah arası seramik kaplıdır. Banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Salon ve tüm odalar ampül ile aydınlatılmak üzere planlanmıştır. Salon tavanı ve diğer hacimler tavan boyalıdır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir. Taşınmaz hali hazırda boş olup taşınmaz içerisindeki tüm imalatlar oldukça bakımsız vaziyettedir. Duvar boyalarında rutubetlenme ve kabarma zemin döşemelerinde ve mutfak dolaplarında bozulmalar olduğu tespit edilmiştir.

Adresi: Postane MahallesiTunç Sokak No:47 Deniz Apt. Da:2 (UAVT: 260610753) Tuzla/İst.

Yüzölçümü: 1.301,47 m2 (Ana taşınmazın )

Arsa Payı: 101/2400

Kıymeti: 1.950.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: İcrai ve ipotek şerhleri bulunmaktadır.114 Cilt 11184 Sahifede Anagayrimenkuldeki 68/2400 Hisse Halit Çalışanelller e ait olup zemine yöneliktir şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/01/2024 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati: 23/01/2024 - 13:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/02/2024 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati: 22/02/2024 - 13:45

18/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.