T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 13 Aralık 2023

Örnek No:55*

2022/527 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/527 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 7627 ada, 12 parsel sayılı, 500,00 m² yüzölçümlü, 6 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası nitelikli ana taşınmaz üzerinde bulunan binanın; 4. Normal Kat, 10 nolu çatı piyesli mesken nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı 1/2 Hissesi satılacaktır.

Ana Taşınmaz Özellikleri (Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 7627 Ada, 12 Parsel): Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Şeyhli (İdari: Sülüntepe) Mahallesi, Hacı Osman Sokak, 7627 ada, 12 parsel, 500,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde; Hacı Osman Sokağına ön cepheli 24 dış kapı numaralı Yahyaoğlu Apartmanı, III B Yapı Sınıflı, bodrum + Zemin + 4 Normal kat olmak üzere toplamda 6 katlı, 10 bağımsız bölümden oluşan taşınmazın 4. Normal katında, No:10, Çatı arası piyesi bulunan dubleks daire mesken olarak kullanılmaktadır. Bina içi katlar arası ulaşımı sağlayan 1 asansörünün ve merdivenlerinin olduğu, kapalı otoparkının olduğu, bina giriş kapısının ahşap görünümlü cam detaylı çelik kapı olduğu, bina içi merdivenlerinin çimston renkli kaplamalı, korkuluklarının alüminyum doğramalı olduğu görülmüştür.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (4. kat, 10 Nolu Daire): Satışa konu taşınmazın girişinde, bir antre, bir koridor, bir salon, bir ebeveyn banyosu olan yatak odası, bir balkonu olan oturma odası, bir mutfak, bir banyo+wc, çatı arasında bir yatak odası, bir salon ve bir teras mahallerinin olduğu, 3+2 tipinde olduğu görülmüştür. Taşınmazın, Yapı Ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin bulunduğu, 5 yaşında bir yapı olduğu, keşif günü yerinde yapılan ölçümler sonucu taşınmazın yaklaşık net 112,00 m2, yaklaşık brüt 135,00 m2, ısınmanın kat kaloriferli, doğalgaz kombi sistem olduğu görülmüştür. 500 m2 yüzölçümü, 90/500 arsa payı.

Adresi: Sülüntepe Mahallesi Hacı Osman Sokak, No: 24, Daire: 10 Pendik / İSTANBUL

Hissesi: 1/2

İmar Durumu: Parsel, 15.02.2013 1/1000 ölçekli Şeyhli Bölgesi Uygulama İmar Planında TAKS:0.40 Emsal:1.40 maksh:30,50 m (Mania Planı kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılaşma koşullu "K1" rumuzlu konut alanında kalmaktadır ve parselin bir kısmından dere koruma bandı geçmektedir.

Kıymeti : 1.312.500,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/01/2024 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati: 24/01/2024 - 11:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/02/2024 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati: 28/02/2024 - 11:10

24/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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