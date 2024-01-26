T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 26.01.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/924 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/924 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Çekmeköy İlçe, Çekmeköy Mahalle, 86 Ada, 12 Parsel, Zemin KatNo:7 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın 1/1 TAM hissesi satılacaktır.

Ana Taşınmaz Özellikleri (Çekmeköy İlçesi, Çekmeköy Merkez Mahallesi, 86 ada, 12 parsel)

Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu yapının yol altı 1 kat ve yol üstü 4 kat olmak üzere 5 katlı, bir cephede bitişik nizamda 3. sınıf B grubu betonarme binanın olduğu yerinde yapılan incelemelerden tespit edilmiştir. Mahallinde bina katı projesi ile uyumlu genç yapıdır. Onaylı mimarı projesine göre: Bodrum + Zemin + 3 Normal katlı binanın bodrum katta üç, zemin ve normal katlarda mesken olarak kullanılan dörder daire olup 3. Kat daireleri çatı aralıdır. Bina dış cephesi ısı izolasyonlu sıvalı-boyalıdır. Bina giriş kapısı demir doğramalı camekanlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Binada mermer basamaklı ve alüminyum korkuluklu merdiveni vardır. Binada asansör teşkilatı vardır. Binada doğal gaz kalorifer tesisatı mevcuttur.

Bağımsız Bölüm Özellikleri: Zemin katta (7) no'lu mesken;

Taşınmaz mesken nitelikli olup yerinde 69 sokak kapı numaralı yapıda zemin katta yer almaktadır. Binaya Köroğlu Caddesi cephesinden bakıldığında ve bina girişine göre de sağ arka açık cephede konumludur. Daire Kuzey ve Batı cephelidir. Dairede doğal gaz kat kaloriferi teşkilatı mevcuttur. Projesine göre dairede giriş holü: 4,55 m2, banyo: 4,00 m2, salon + açık mutfak: 28,30 m2, oda: 14,30 m2 olmak üzere daire net 51,15 m2 miktarlıdır.Dairenin ıslak zeminleri seramik, salon ve odaların zeminleri laminant parke, duvarları boyalı olup mutfak tezgahı ve dolapları, banyoda duş teknesi, klozet ve lavabo vardır. Dairenin kapıları üzeri boyalı ahşap, pencereleri PVC doğramalı, cümle giriş kapısı çelik kapıdır. Dairede standart malzemeler kullanılmıştır.

Adresi: Çekmeköy Merkez Mahallesi, Köroğlu Caddesi No:69 Zemin kat Daire:7 (UAVT:2544441666) Çekmeköy/İSTANBUL

Ana Taşınmaz Yüzölçümü: 498,12 m2

Arsa Payı: 5/100

İmar Durumu: Çekmeköy İlçesi, Çekmeköy Merkez Mahallesi, 86 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmaza ait arşiv dosyasında yapılan incelemede Çekmeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2010/682 sayılı imar durum notlarında 1/1000 ölçekli Çekmeköy Uygulama İmar Planında; KAKS:0,80, yapılanmada 4 kat irtifada ikiz nizam konut alanında kalmakta olup konu taşınmaza ait 14.12.2010/607 sayılı yapı ruhsatının olduğu görülmüştür.

Kıymeti: 1.600.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/03/2024 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati: 19/03/2024 - 11:03

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/04/2024 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati: 19/04/2024 - 11:03

16/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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