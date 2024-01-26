T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 26.01.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/814 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/814 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Sancaktepe İlçe, Yenidoğan Mahalle, Çiftlik Mevkii, 774 Ada, 13 Parsel, 1. KAT BB NO:2 Nolu Bağımsız Bölüm daire vasıflı taşınmazın 1/4 hisesi satılacaktır.

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Merve Mahallesi, 774 Ada 13 Parsel dahilinde Polatkan Sokak,diğer cepheleri ise komşu parselleri ile çevrilidir. Onaylı mimari projesine göre; bodrum katta binaya ait ortak alanlar, zemin kattaki daireye ait piyesler, zemin katında 1 ters dubleks daire, 1.2. Normal katlarında 1'er daire 3.normal katında 1 adet dubleks dairebulunmaktadır.Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katından, kuzey yönünden sağlanmaktadır. Bahçe düzenlemesi tamamlanmıştır. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini Mermer, duvarları boyalıdır. Merdivenler Mozaik kaplıdır. Binada 1 adet Asansör bulunmaktadır. Isınma doğalgaz ilesağlanmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz Daire nitelikli ve1. Normalkatta yer almaktadır. Bina girişine göre katta tek daire olup,sokak cepesinden bakıldığında ön, Sağ, arka cephede, olup,Kuzey Güneyve Batıcephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 82,33 + (1,17+5,02) 6,19m² ( Balkon) 88,52 Net, 100 m² brüt olarak tespit edilmiştir. Projesinde; (3 Oda, , Salon , Mutfak, Antre, 1 Banyo WC, 1 WC ,2 Balkon ) bölümlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümün için de yapılan incelemede yer döşemelerinin laminat parke, duvarların saten boyalı, tavanların kartonpiyerli ve P.Boyalı, ıslak hacimlerin tamamında yer döşemelerinin seramik ve duvarların fayans olduğu, pencere doğramalarının P.V.C iç hacimlerde kapıların ahşap doğrama ve mesken giriş kapısının çelik kapı olduğu görülmüştür.Giriş kapısı Çelik Kapıdır.

Adresi: Merve Mah. Polatkan Sok. No:7D: 2 Sancaktepe / İSTANBUL UAVT: 1981968777

Ana Taşınmaz Yüzölçümü: 184,82 m2

Arsa Payı: 25/100

İmar Durumu: İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 774 Ada 13 Parsel sayılı yer, 15.02.2010T.T. Sancaktepe uygulama imar planın'da konut alanında kalmaktadır . H: 4 Kat Taks:0,40 Emsal:0,90 Ayrık Nizam Yapılaşma şartlarına sahiptir.

Kıymeti: 675.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/03/2024 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati: 18/03/2024 - 13:49

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/04/2024 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati: 18/04/2024 - 13:49

15/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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