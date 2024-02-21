T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 21.02.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/687 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/687 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri:

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Kozdere Mevki, 8187 ada, 13 parsel sayılı, 305,79 m² arsa miktarlı "Arsa" vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan bina/binalardan; Zemin Kat, 3 nolu, "Bodrumda Odaları Olan Daire" nitelikli ve 10/100 arsa paylı bağımsız bölümünün borçlu adına kayıtlı 1/1 (Tam) hissesi satılacaktır.

Ana Taşınmaz Özellikleri (Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, 8187 Ada, 13 Parsel): Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu bina, yol altı 1 kat ve yol üstü 4 katlı, 10 bağımsız bölüm içermekte, toplam inşaat alanı 1.231,68 m2 olup, betonarme tarzında, III B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre satışa konu 3 bağımsız bölüm nolu "Bodrumda Odaları Olan Daire" nitelikli taşınmazın bulunduğu binada; 1. Bodrum Katta; su deposu, bahçe çıkışı, zemin katta yer alan dairelere ait mahaller, zemin katta; 3 adet ters dubleks daire, bina girişi, 1. ve 2. normal katlarda 2'şer daire, 3. normal katta 3 adet çatı kat ile dubleks inşa edilmiş daire olmak üzere bina da toplam 10 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Projesinde ve mevcutta bina girişi, zemin katından, güneybatı yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi boyakaplıdır. Bina giriş kapısı alüminyum doğramalı ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boya kaplıdır. Merdivenleri mermer kaplı, korkulukları alüminyum profildir. Binada iki adet asansör bulunmaktadır. Binada ısınma doğalgaz yakıtlı kalorifer sistemidir.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (Zemin Kat, 3 Nolu Bodrumda Odaları Olan Daire): Taşınmaz bodrumda odaları olan daire nitelikli ve zemin katta yer almaktadır. Bağımsız bölümün güneybatı cephesi vardır. Projesine göre yasal net kullanım alanı zemin katta 46,00 m2 (brüt 51,00 m2), bodrum katında net kullanım alanı 41,00 m2 (brüt 46 m2) olmak üzere toplam net 87 m2 (brüt 97 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde zemin katta; salon, mutfak, banyo+wc, antre, bodrum kata inen merdiven alanı, bodrum katta; sandık odası, yatak odası, banyo+wc, antre bölümlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik, pencereleri ahşap görünümlü PVC doğramadır. Isıtma doğalgaz yakıtlı kombi ile sağlanmaktadır.

Adres: Akpınar Mahallesi, Harman Sokak, No:6 D:3 Sancaktepe / İstanbul

İmar Durumu: Taşınmazın "15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında, TAKS:0,40 KAKS:1,00 4 Kat yapılanma koşullarında Konut Alanında kalmakta olduğu" şeklinde beyan edilmiştir.

Kıymeti: 2.100.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Yönetim Planı: 29.12.2015. Tesis tarihi 31.12.2015, yev. 29391.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/05/2024 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati: 22/05/2024 - 11:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/06/2024 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2024 - 11:50

15/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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