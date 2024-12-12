Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2024/29 Ort. Gid. Satış

Konu: Hissedar Ali Semih ERBARLAS (T.C. NO: 44983370200) Satış ilanı Tebliği

İLANEN TEBLİGAT

Satış Memurluğumuzun yukarıda satış numarası yazılı dosyasından satışa konu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 642 ada 3 parselde kayıtlı,12 katlı çatı arası olan betonarme binada 3. katta bulunan 12 numaralı bağımsız bölümdeki taşınmaz vasıflı taşınmazın 1. Satış günü ve 2. Satış günü bilgileri aşağıdaki gibi olup, taşınmaza ilişkin satış ilanı Basın İlan Kurumunca, Türkiye geneli tirajı 50 000' in üzeri bir gazetede de yayınlanmış olup,

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2025 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2025 - 11:35

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/02/2025 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati: 12/02/2025 - 11:35

Hissedar ALİ SEMİH ERBARLAS (T.C. NO: 44983370200)'a tebliğ imkansızlığı nedeniyle tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 07/11/2024