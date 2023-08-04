T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 04 Ağustos 2023

Örnek No:55*

2023/85 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/85 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, CAFERAĞA Mahalle/Köy, 145 Ada, 10 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Taşınmazın bulunduğu binaya, HALEHAZIR DURUMDA, Caferağa Mahallesi Damacı sokak cephesinden Dama isimli binaya Kadiköy Belediyesi Numarataj Servisi tabelası 3 numaradan gelinmekte, binanın dış cephesine sıva üzeri boya atıldığı, Yapının mimarlık hizmet esas olan III. Sınıf B Grubu yapılardan olan bodrum kat + zemin kat + 4 normal kattan ibaret, DİK TOPOGRAFİK yapıya sahip DAMA isimli yaklaşık 59 sene önce inşa edilmiş binalı parseldir. Binanın zemin katında bodrum katta deposu olan 3 bağımsız bölüm dükkan olup, dükkanlar Damacı sokak cepheli, bina girişinden bağımsızdır. Binaya sokak cephesinden düz girişli, cümle içi camekanlı demir doğrama bina giriş kapısından içeriye girilmekte, bina iç koridoru zemini, duvarları mermer kaplı, tavanlar boyalı, bina içinde zemin kat, normal katlarda her katta 2 şer bağımsız bölüm daire olmak üzere binaya bağlı toplam 10 bağımsız bölüm daire 3 dükkan bulunmaktadır. Bina içi katlar arası ulaşım üzeri mermer kaplı, demir doğrama üzeri akşap oturtmalı küpeşteli merdivenler aracılığı ile sağlanmaktadır. Bina içinde ısınma şekli doğalgaz tertibatlı kombili sistemlidir. Onaylı Mimari Proje göre; Giriş Servisi ( Vestiyer ), Hol, mutfak, mutfak balkonu, wc, yatak odası, kiler, teras, banyo, 2 yatak odası, (yemek odası + salon) tertibindedir. Kıymet takdiri istenen 1.Kat5 nolu bağımsız bölüm daire halk dili ile; giriş + hol,3 oda, salon, balkon, kiler, banyo, mutfak tertiplidir. Yaklaşık NET 127,56 M2 yaklaşık BRÜT 140,32 M2 ( Proje dahilinde yapılan ölçümde duvar kalınlıkları dahil ) ölçümdür. Bina içine girildikten sonra, merdivenlerden 2.kata çıkıldıktan sonra merdiven çıkışına göre sol taraftaki daire 12/124 Arsa Paylı bağımsız bölüm ( 5) nolu DAİRE dir. Cümle Çelik kapı girişlidir. Daire nin kapısı kapalı olduğundan ve içerde kimse bulunmadığından 2. kat 5 nolu daireye girilememiştir. Emsal dairelerde kimse bulunamamıştır. Daire içinde fiziki ölçüm yapılamamış, fotoğraf çekilememiş, dairenin halehazıriç kısım bilgileri ALINAMAMIŞTIR. Ana taşınmazın bulunduğu yer eğlence merkezlerinin olduğu yerdedir. Akşam saatlerinde, gece yarısına doğru sesli ortam mahallede yaşayanları olumsuz etkilemektedir., 127,56 m2 yüzölçümü, Kadıköy İlçe, Caferağa Mah., Damacı Sok., No:3 Kadıköy / İSTANBUL adresli

Adresi: Kadıköy İlçe, Caferağa Mah., Damacı Sok., No:3 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü: 127,56 m2

İmar Durumu: Kadiköy, Caferağa Mahallesi, 24 pafta, 145 ada, 10 parselde, 21.12.1973 tastik tarihli 1/5000 ölçekli Moda Merkez İmar Planında H:15:50, Bitişik Nizam, İskan Alanında kaldığı,İstanbul 5 Numaralı K.V.K.B.K.nın 12.09.2019/6550 sayılı kararıyla 146 ada 11 parselin korunma alanında kaldığı, ayrıca, söz konusu parseli kapsayan alan, İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2022 tarih ve 9900 sayılı kararı ile Kadıköy Geleneksel Çarşı ve Moda Kentsel ve 3. Derecede Arkeolojik Sit alanı ilan edildiği, Kadiköy Geleneksel Çarşı ve Moda Kemtsel ve 3. Derece ArkeolojikSit Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları’nın belirlendiği, İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.11.2022tarih ve 10192 sayılı, 11.04.2023 tarih ve10687 sayılı kararları bulunmaktadır.

Kıymeti: 5.880.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/10/2023 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 02/11/2023 - 10:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/11/2023 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 28/11/2023 - 10:15

02/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.