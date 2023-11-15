T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

Örnek No:55*

2021/71 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: GAYRİMENKULLERİN TAPU KAYDI: Dosya içerisinde mevcut ekli tapu kaydında; İstanbul (İli, Üsküdar İlçesi, Selami Ali Mahallesi, Kat Mülkiyeti Tapu Kütüğünün 28 cilt, 2727 sayfasında kayıtlı 96 ada, 37 parsel numaralı, 261,25m2 yüzölçümlü, Kargir Apartman nitelikli, 16/172 arsa paylı, 3. Kat 11 bağımsız bölüm numaralı Eklentisi 11 nolu Kömürlük olan Mesken (Daire)'in tamamı elbirliği mülkiyet olarak Mehmet oğlu Hasan Tüfekçi(1/3 his.) ve Mehmet kızı Kıymet Tabaklar(2/3 his.) adlarına kayıtlı olduğu görüldü.

GAYRİMENKULÜN KONUMU VE EVSAFI: Kıymet takdirine konu; 96 ada, 37 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın 3. Katında bulunan 11 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli,Üsküdar İlçesi, Selami Ali Mahallesi, Güner Sokak 64 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu Apartman yaklaşık 47 yıl önce betonarme karkas sistemde 2 Bodrum Kat+Zemin Kat+3 Normal Kat olmak üzer 6 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı 1. Bodrum kattan olup, giriş kapısı demir doğrama cam giydirme kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdiven basamakları dökme mozaik kaplı, merdivenler metal korkulu, metal trabzanlıdır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyaldır. Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın 2. Bodrum katında 1 adet daire ve kömürlükler bulunmakta, diğer katların her birinde 2'şer daire olmak üzere apartmanda toplam 11 adet daire bulunmaktadır. Söz konusu 11 bağımsız bölüm numaralı daire apartmanın 3. Katında ana giriş kapısına göre sağ tarafta 11 kapı numaralı daire olup, dairenin dış kapısı çelik donanımlı ahşap kapıdır. İç mekan; antre, hol, banyo, tuvalet, mutfak, 2 oda, salon ve balkon olmak üzere 2+1 planında yaklaşık 80m2 brüt, 67m2 net alana sahiptir. Dairenin; antre, hol, banyo, tuvalet ve mutfak tabanları ile, banyo ve tuvaletin duvarları seramik kaplı, oda zeminleri laminat parke kaplı, duvarlar sıva üzeri plastik boya, iç kapslar ahışap kapı, pencere doğramaları PVC, çift cam, mutfak tezgahı üzeri mermerit altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar mevcuttur.Banyoda duşa kabin, klozet, lavabo ve banyo dolapları mevcuttur. Tuvalet alaturkadır. Isınması doğalgaz kombi sistem iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. Apartman ve Daire; vasat işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. Okul ve diğer sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay noktada konumlu olup, Cumhuriyet Caddesine 55m., - Fıstıkağacı metro İstasyonuna 300m., mesafede konumludur. Söz kanusu daire keşif esnasında kapalı olduğundan daire içerisine girilememiş olup, daire hakkındaki bilgiler 4 bağımsız bölüm numaralı daire sahibinden edinilmiştir. Ayrıca dosyada bulunan önceki raporlardan faydalanılmıştır.Kıymet takdirine konu, 96 ada, 37 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın 3. katında bulunan 11 bağımsız bölüm numaralı Daire'nin; Bulunduğu semt, semt içerisindeki konumu, ulaşım kolaylığı, hali hazır durumu, imar durumu, apartmanın ve Daire'nin yapımında kullanıları malzeme ve işçilik kalitesi, yaşı, emsal taşınmazların alımı satım rayiçleri, günümüzün iktisadi koşulları, değerlerine olumlu ve olumsuz yönde tesir edecek bilumum faktörler dikkate alınarak gayrimenkul değerlemesi bilirkişice yapıldığı beyan edilmiştir.Taşınmaz Selami Ali Mahallesi, Güner Sokak No:643. Kat, 11 Nolu Bağımsız Bölüm Üsküdar / İSTANBUL adreslidir.

Adresi: Selami Ali Mahallesi, Güner Sokak No:643. Kat,11 Nol Bağımsız Bölüm Üsküdar / İST

Yüzölçümü: 261,25 m2

Arsa Payı: 16/172

İmar Durumu: Dosyasında mevcut; Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/07.2016 tarih 2426 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selami Ali Mahallesi, 96 ada, 37 parsel sayılı taşınmaz, 09.05.2006 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında, H:12.50(âkat) irtifada, Blok nizam yapılanma ile KONUT alanında kısmen İmar yolunda, kısmen de Park alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 2.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/02/2024 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati: 06/03/2024 - 10:45

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2024 - 10:45

27/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.