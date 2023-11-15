T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 15 Kasım 2023

Örnek No: 52*

2022/123 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

Alacaklı Adı ve Soyadı:

Borçlu Adı ve Soyadı:

1- SİNPAŞ KORU KONUTLARI SÖĞÜT BLOK YÖNETİCİLİĞİ

YENİŞEHİR MAH.BARAJ YOLU CAD. NO:40

vekili Av. AYŞEGÜL MOĞULKOÇ DAĞDEVİREN

2- REZZAN AKÇATEPE

KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH. MİNE SK. NO:22 İÇ KAPI NO:17

vekili Av. AHMET KARADAĞ

3- TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

4- HAKAN BİLGİLİ

YENİŞEHİR MAH. BARAJ YOLU CAD. NO:42B İÇ KAPI NO:7

vekili Av. AYŞEGÜL MOĞULKOÇ DAĞDEVİREN

5- EBRU AKÇATEPE BOZATLI

KUMBAHÇE MAH. VOLKAN SK. NO:5 İÇ KAPI NO:1

vekilleri Av. ALİ SAİM YAPICI

Av. İBRAHİM CAN GÖNÜLOL

Av. KAAN AYDIN

6- GÜNSU AKÇATEPE

vekili Av. AHMET KARADAĞ

7- ITIR KOCAPINAR

GÖZTEPE MH. BAHARİYE SK. AHENK APT. NO:7/12

vekili Av. ŞAKİR CÜNEYT ÇEÇEN

Birinci Artırmanın Yapılacağı

Gün ve Saat Aralığı: 22/12/2023 - 29/12/2023 günü saat 10:20

İkinci Artırmanın Yapılacağı

Gün ve Saat Aralığı: 18/01/2024 -25/01/2024 günü saat 10:20

Şartnamenin

Açık Bulundurulduğu İlk Gün: İlan tarihinden itibaren.

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: İstanbul İl, Ataşehir İlçe, YUKARI DUDULLU Mahalle/Köy, 13323 Parsel, 21 Nolu Bağımsız Bölüm

GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI:

İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun (İstanbul Anadolu 10 İcra Dairesi) 2022/123 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan; Ataşehir Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 06.06.2022 tarih ve E-24065741-105-5219050 sayılı tapu kaydına istinaden; Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 13323 parsel sayılı, 7.260,75m2 arsa miktarlı, 6 bloklu bahçeli kargir apartman vasıflı ana taşınmazın üzerindeki binalardan, B6 blok, 5. normal kat, 21 no'lu, 30/7260 arsa paylı ve konut nitelikli bağımsız bölümünün elbirliği mülkiyette (1/3 hissesinin) Mustafa Halit kızı EBRU BOZATLI, (1/3 hissesinin) Mustafa Halit kızı GÜNSU AKÇATEPE ve(1/3 hissesinin) Mustafa Halit kızı ITIR GÜLCEN adlarına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Ebru Bozatlının hissesinde beyanlar hanesinde malik bizzat gelmeden işlem yapılamaz şerhi mevcuttur. Tapu kaydının beyanlar hanesinde, 14.09.1995 tarihli yönetim planı olduğu, 09.07.2010 tarih ve 10943 yevmiye numarası ile yönetim planı değişikliği olduğu işlenmiştir.Ayrıca beyanlar hanesinde 25.12.2009 tarih ve 27623 yevmiye numarası ile kat mülkiyetine geçildiği işlenmiş olup, 18.05.2015 tarih ve 10100 yevmiye numaralı intifa hakkı sahibinin ölümü ile terkin işlemi yapılmıştır. Şerhler hanesinde 09.03.2004 tarih ve 1900 yevmiye numarası ile TEDAŞ lehine 99 yıl kira şerhi olduğu işlidir. Taşınmazın takyidat durumu incelenmemiştir.

İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun (İstanbul Anadolu 10 İcra Dairesi) 2022/123 (Satış)sayılı dosyasının içerisinde bulunan; İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğünce verilen çapın; ana taşınmazın mahallindeki fiili durumlauyumlu olduğu yapılan incelemede görülmüştür.

Taşınmazın üzerindetrafo merkezi bulunduğu, taşınmaz üzerinde bulunan bütün bağımsız bölümleri tapu kaydı üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine, 09/03/2004 tarih 1900 yevmiye (Eski 29/05/1997/2387) nolu 99 yıllık kira şerhi tescil edildiği,söz konusu trafo merkezininparselde bulunan taşınmazların ve bölgenin enerji ihtiyacını karşıladığından kira şerhinin korunmasına ilişkin şerhi bulunmaktadır.)

ANA GAYRİMENKULUN KONUMU, ULAŞIMI VE ÇEVRE BİLGİLERİ:

Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 13323 parsel sayılı taşınmazın; "Ataşehir İlçesi, Yenişehir (Yukarı Dudullu) Mahallesi, Baraj Yolu cad., No:42, Sinpaş Koru Konutları" adresinde olan ve üzerinde 6 adet betonarme blok bina bulunan ana taşınmaz olduğu anlaşılmıştır.

Taşınmazın bulunduğu bölge, yoğun konut amaçlı binaların ve konut sitelerinin bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. Bölge sosyal açıdan orta ve üstü gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir.

Söz konusu parselin kuzey cephesinden Kağnıcı Yolu caddesi ve güney cephesinden Barajyolu caddesi geçmektedir.

Önemli ulaşım akslarına ve merkezlere uzaklığı aşağıdaki gibidir.

Kozyatağı Köprülü Kavşağı (D-100) 3.60 km.

Anadolu Otoyolu Köprülü Kavşağı (O-4) 1.60 km.

Taşınmazın yakın çevresinde; Safir Evleri sitesi, Flora evleri sitesi, Kardelen 1 sitesi, 3000A Resindence, Dost sitesi, Adıgüzel sitesi, 7000A Residence, Mega Residence, Özel TÜV okullar, Özel Bilgi koleji, Özel Bahçeşehir koleji ve Yeditepe özel eğitim meslek lisesi ve Hz. Ömer camii bulunmaktadır.

ANA GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ:

Kıymet Takdirine konu olan Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 13323 parsel sayılı taşınmazın üzerinde kurulu bulunan betonarme karkas blok binalar ile ilgili Ataşehir belediyesi tapu müdürlüğünden yapılan araştırmada B6 blok kat irtifakına esas mimari projesinin 03.11.1994 tarih ve 2987 sayı ile onaylandığı ve Ataşehir Belediyesi imar arşivinden yeni yapı ruhsatının22.11.1994 tarih ve 121/40-f sayı ile ve yapı kullanma izin belgesinin 08.06.1999 tarih ve 99/1610 sayı ile verildiği görülmüştür. Yapı kullanma izin belgesine göre B6 blok emsal dahili toplam inşaat alanı 35 adet daire ve ortak alan dahil 3.742,00m2, yol altı 1, yol üstü 9 kat olarak toplam 10+ÇAK katlı olup, yapı sınıfı III-Bdır. Sinpaş Koru konutları sitesi 13323 parsel ile 13320-13321 ve 13322 parsellerin toplamından oluşmaktadır. Site içinde toplam 13 adet blok bina mevcuttur. Site içinde açık otopark alanları, oyun sahası, süs havuzları, kamelyalar, güvenlik, güvenlik elemanı ve su deposu ile hidrofor bulunmaktadır. Mimari projesinde ve mevcutta B6 blok içinde 1 adet yangın özellikli merdiven ve 2 adet asansör bulunmaktadır. Projesine göre B6 blok bodrum katında; sığınak, kazan dairesi, su deposu ve wcler, zemin katında; blok ana girişi, kapıcı dairesi ve 3 adet daire ve diğer normal katlarda her kata 4 adet daire bulunmaktadır. B6 blok ana giriş kapısı güney cepheden yapılmakta olup, dış taraftaki merdiven ile ulaşılmaktadır. Blok kapısı ahşap profilli camlı kapıdır. Merdiven ve sahanlık zeminleri mermer kaplı olup, korkuluklar demirdir. Dış cephe izolasyonu yapılmıştır. Site girişinde güvenlik kulübesi ve araç girişleri için uzaktan kumandalı kollar mevcuttur. Dairelerin ısınması merkezi doğalgazlı kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Bloklar yaklaşık 26 yaşındadır.

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ:

Kıymet Takdirine konu olan Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 13323 parsel sayılı ana taşınmazın üzerindeki bloklardan, B6 blok mevcutta 42/B olarak numaralandırılmıştır. B6 blok, 5. normal kat, 21 nolu bağımsız bölüm ile ilgili mimari projesinde alınan bilgiye göre bağımsız bölümün net alanı; 77.88 m2+4.69m2 1 adet balkon ve brüt alanı yaklaşık 95,00m2 olarak bulunmuştur. Projesine göre dairede; salon, 3 oda,mutfak, banyo, wc, ebeveyn banyosu, antre, hol ve 1 adet balkon mekanlarından oluşmaktadır. Keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede, dairenin ana giriş kapısı ahşap kapıdır. Balkon alanı salonda olup, katlamalı cam ile kapatılmıştır. Daire B6 bloğun giriş (güney) cephesine göre 5. Katta giriş ve sol yan cephedeki köşe dairedir ve güney ile batı cephelidir.

Söz konusu; 30/7260arsa paylı, B6 blok, 5. normal kat, 21 nolu ve konut nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 30,00 m2'dir.

Taşınmaz Üzerindeki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

(Taşınmazın üzerindetrafo merkezi bulunduğu, taşınmaz üzerinde bulunan bütün bağımsız bölümleri tapu kaydı üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine, 09/03/2004 tarih 1900 yevmiye (Eski 29/05/1997/2387) nolu 99 yıllık kira şerhi tescil edildiği,söz konusu trafo merkezininparselde bulunan taşınmazların ve bölgenin enerji ihtiyacını karşıladığından kira şerhinin korunmasına ilişkin şerhi bulunmaktadır.)

Takdir Olunan Değer: 3.400.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 340.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu: İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun (İstanbul Anadolu 10 İcra Dairesi) 2022/123 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2022 tarih ve E-99148768 -115.02.01.03 -3270 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Ataşehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 13323 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 16.01.2008 T.T.li Ümraniye, Çakmak, Ihlamurkuyu, Yukarı Dudullu ve Yeni Çamlıca Mahallelerinin Havza Dışında Kalan Kısmına Ait Uygulama İmar Planına göre; E:2.20, H:Avan Proje, AYRIK nizam KONUT ALANInda kaldığı ve ayrıca bahse konu parsel ile komşu 871 ada, 4 parsel arasında kadastral boşluk bulunmakta olup, uygulama aşamasında tetkik edileceği" anlaşılmıştır.

ARTIRMA ŞARTLARI:

1- Artırmaya katılabilmek için mahcuz malın kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması gerekmektedir. Gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

2- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinden, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar teminat alınmaz. Alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

3- Taşınmaz üzerindeki .......... irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleri, irat senetleriyle ile birlikte satılacak borçlunun bu taşınmaz ile temin edilmiş şahsi ........... borcu alıcıya intikal edecektir.İpotek ve ipotekli borç senediyle temin edilmiş olup bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmiş olmasına bağlıdır. (Türk Medeni Kanunu madde:888 Taşınmaz üzerindeki rehinle temin edilmiş muaccel borçlar müşteriye devredilmeyerek satış bedelinden tercihan ödenecektir.)

4- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını da geçmesi şartı ile ihale olunur.

5- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılır.

6- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde alınan teminat iade edilmez. Öncelikle satış masraflarına mahsup edilir. Teminat bedelinin kalması hâlinde Kanun hükümlerine göre belirlenecek hak sahiplerine alacaklarına mahsuben ödenir.

7- %1 KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

8- Başkaca lüzumlu izahat :Taşınmazın üzerinde trafo merkezi bulunduğu, taşınmaz üzerinde bulunan bütün bağımsız bölümleri tapu kaydı üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine, 09/03/2004 tarih 1900 yevmiye (Eski 29/05/1997/2387) nolu 99 yıllık kira şerhi tescil edildiği, söz konusu trafo merkezinin parselde bulunan taşınmazların ve bölgenin enerji ihtiyacını karşıladığından kira şerhinin korunmasına ilişkin şerhi bulunmaktadır.) 29/09/2023 (İİK m.124, 125)