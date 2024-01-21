T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2022/76 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/76 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Pendik İlçe, KAYNARCA Mahalle/Köy, 8311 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın tamamı. Taşınmaz tapuda arsa vasfıyla kayıtlı olmasına rağmen, taşınmazın üzerine yaklaşık 25 yıl önce ruhsatsız olarak yaklaşık 170 m2 taban alanlı, betonarme karkas sitmede bodrum kat+zemin kat+1. norma kat olmak üzere 3 katlı toplam 540 m2 inşaat alanlı bir bina inşa edilmiştir. Binanın bodrum katında önce dükkan olarak kullanılan, hali hazırda boş olan bölüm bulunmaktadır. zemin katında 1 dükkan bulunmaktadır. 1. normal katnda ise 3+1 planında yaklaşık 100'er m2 brüt alanlı 2 adet daire bulunmaktadır. zemin kattaki dükkan iki bölümden ibaret olup, İpekyolu Sokak tarafındaki kısmının iç kısmı yapılı vaziyette, arka tarafta kalan yaklaşık 100 m2 lik alanlı bölümün iç kısmı natamam vaziyettedir. Dükkanın girişi İpekyolu Sokak tarafından olup, giriş kapısı ve vitrin doğramaları alüminyum doğrama cam kaplıdır. normal kattaki dairelerden arka taraftaki daire yapılı olup, giriş kapısı ahşap kapıdır. İpekyolu Sokak tarafındaki dairenin dış kapısı takılı olup, iç kısmı yapılmamış vaziyettedir. Bina ve bağımsız bölümler vasat işçilik ve malzeme kalitesindedir. Su, elektrik ve doğalgazlı bağlı çalışır vaziyettedir. Taşınmazın üzerindeki bina; kat irtifaklı kat mülkiyetli olmadığından hangi bağımsız bölümün kime ait olduğu yasal olarak bilinememektedir., 191,10 m2 yüzölçümü, İstanbul İl, Pendik İlçe, Kaynarca Mah., İpekyolu Sok., No:4 Pendik / İSTANBUL adresli

Adresi: İstanbul İl, Pendik İlçe, Kaynarca Mah., İpekyolu Sok., No:4 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü: 191,10 m2

İmar Durumu: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 8311 ada 2 sayılı parsel, 16.05.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 3/A-4/3yapılanma şartlarında konut alanında kısmen de yolda kalmaktadır.

Kıymeti: 4.113.487,39 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: TEK lehine irtifak hakkı vardır. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/03/2024 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati: 19/03/2024 - 13:55

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/04/2024 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati: 22/04/2024 - 13:55

18/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.