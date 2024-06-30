T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 30.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/151 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/151 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: TAPU BİLGİLERİ ; Kıymet Taktiri istenen İstanbul İli, Kadiköy İlçesi, Kozytağı Mahallesi, 1446 ada, 126 sayılı parselde 13 nolu bağımsız bölüm Taşınmaz olup, T.C.KADİKÖY KAYMAKAMLIĞI Tapu Müdürlüğü’nün 20/04/2021 Tarih E-42267210-105.1213409 sayılı üst yazısı ile İSTANBUL ANADOLU 20 SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE gönderdiği 20/04/2021 Rapor tarih – 14:14 saatli Taşınmaza ait Tapu Kaydı Bilgilerine göre;Kadiköy Tapu Müdürlüğü nün KOZYATAĞI MAH., (----) Mevkii,(178/2) Pafta, (1446) Ada,(126) Parsel sayılı 1694,00m2 yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği BODRUM ZEMİN SEKİZ NORMAL KATLI OTUZALTI BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ BAHÇELİ KARGİR APARTMAN olan binanın 3. Normal katında bulunan KAT MÜLKİYETİ TESİSLİ 8/320 Arsa Paylı, bağımsız bölüm ( 13 ) nolu DAİRE’nin;

Tapuda Kayıtlı Malikleri; İntikal Edinme Sebepli 06.04.2018 Yevmiye tarihli – 11894 yevmiyeli numaralı olmak üzere;

1-YAKUP TATLISU ( SAMİOğlu ) 1/1hisse payı ile ELBİRLİĞİ NO: 67510254

2-İNCİ AKTEPE ( SAMİ Kızı ) 1/1hisse payı ileELBİRLİĞİ NO: 67510254

3-ŞAHİKA VELİOĞLU ( SAMİ Kızı ) 1/1hisse payı ileELBİRLİĞİ NO: 67510254

4-MACİDE ALTINIŞIK ( SAMİ Kızı ) 1/1hisse payı ileELBİRLİĞİ NO: 67510254

2 adet İCRAİ HACİZ şerhi bulunmaktadır.

5-SONGÜL BİR ( SAMİ Kızı ) 1/1hisse payı ileELBİRLİĞİ NO: 67510254

6-YAŞAR BALCI ( RAŞİT Oğlu ) 1/1hisse payı ileELBİRLİĞİ NO: 67510254

7-ÖZLEM UZUN ( YAŞAR Kızı ) 1/1hisse payı ileELBİRLİĞİ NO: 67510254

İSTANBUL ANADOLU 2 SULH HUKUK MAHKEMESİ nin 12.05.2016 tarih 2016 tarih 2016/441 E. Sayılı Mahkeme müzekkeresi sayılı kararı ile VESAYET altına alınmıştır.

8-TOLGA BALCI ( YAŞAR Oğlu ) 1/1hisse payı ileELBİRLİĞİ NO: 67510254 kayıtlıdır.

YÖNETİM PLANI: 17.4.1987 Beyan:12 otoluk otopark şerhi 31/3/1987 Y. 2719

2-ADRES BİLGİLERİ: İSTANBUL İLİ, Kadiköy İlçe Belediyesi sınırları dahilindeki parseldir. Kıymet takdiri İstenen ve tapu kaydı yukarıda çıkarılan taşınmaz, (TAPU KAYDINA GÖRE KADİKÖY İLÇESİ, KOZYATAĞIMAHALLESİ (178/2)pafta, (1446) ADA, (126) PARSEL) de kain, mahallen Kozyatağı Mahallesi, Yedikule Çıkmazı sokak üzerinden belediye numarataj tabelası (3) EĞİMLİ TOPOGRAFİK yapıya sahip, üzerinde EMEK isimli binalı parselde dir. Kıymet takdiri istenen EMEK isimli binanın3. Katında 8/320 arsa paylı 13 nolu bağımsız bölüm DAİREdir.

3-HUDUDU VE SAHASI:Söz konusu Kadiköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 178/2 pafta, 1446 ada, 126 sayılı parsel de mukim, mahallen Kozyatağı Mahallesi Yedikule Çıkmazı sokak üzerinden belediye numarataj tabelası 3alan, EMEK isimli Apartmanında bulunan 3. kat. Daire: 13 e gelinen taşınmaz ile satış dosyası içerisinde İSTANBUL VALİLİĞİ Kadastro Müdürlüğü’nün İSTANBUL ANADOLU 20 SULH HUKUK MAHKEMESİ nin 2020/907 sayılı dava dosyasına yazdığı 12.01.2021 tarih 96440748-205.02[Ataşehir]-3205198 sayılı çapları, Kadiköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Mahkeme Dava dosyasına gönderdiği İmar Durum yazısı ekinde bulunan Harita, Kadiköy Belediyesi Numarataj servisi, Kadiköy Belediyesi WEB Sitesi Kent Rehberi, TKGM, İstanbul Şehir Rehberinden alınan bilgiler ve tapu kaydı Arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinden anılan Taşınmazların alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevkii itibari ile aynen uygun Olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda tapu kaydı Adres bölümümde açık adresi bilgisi bulunan;

4-ANA GAYRİMENKULÜN ULAŞIM ÇEVRE MESAFE BİLGİLERİ ve ÇEVRE YAKIN ÇEVRE BİLGİLERİ: Ana taşınmaz, bulunduğu yer itibari ile, Güney doğu yönünde 500 metre mesafede E-5 ( D-100 ) Karayolıu Bostancı Köprülü Kavşağı,577 metre mesafede Mehmet Şevkipaşa sokak ve devamında Profesör Ali Nihat Tarlan Caddesi, güney batı yönünde 655 metre mesafede Şemsettin Günaltay Caddesi ( Halk Dili ile Minibüs yolu ),1,91 km. mesafede Bostancı Sahil Yolu, Bostancı Vapur iskelesi bulunmaktadır. Ana taşınmaz E-5 Karayolu ile Şemsettin Günaltay Caddesi (Halk Dili ile Minibüs yolu), arasında kalmakta, taşınmaz nisbeten E-5 Karayoluna daha yakındır. Taşınmaz konut ağırlıklı olup, toplam on katlıdır. Ana taşınmazın Bulunduğu Yedikule Çıkmazı sokakta konut ağırlıklı 8 katlı 10 katlı yapılar mevcuttur. Kıymet takdiri istenen taşınmazın çevresinde, yakın çevresinde, H. İsmail Kurt Camii, Özel Kozytağı Central Hospital Hastanesi, Bostancı Ömer Faruk Toprak Halk Kütüphanesi, Kadiköy 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi, Hakkı Değer Ortaokulu, Metro Bostancı Durağı, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, SBÜ İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Baytur Blokları, Kozzy Alışveriş Merkezi, Yeşil Yuvam Sitesi, Eğitmen Koleji -Fen ve Anadolu Lisesi, Özel İlk Gelişim Anaokulu, Kozyatağı Mahallesi Muhtarlığı, İstanbul Anadolu Lisesi, Kaya Sultan Çebi Sitesi bulunmaktadır. Ana taşınmazın bulunduğu Yedikule Çıkmaz sokak ve çevresinde yaşayan halkın satın alma gücü, sosyo – ekonomik – kültürel düzeyi, eğitim seviyesi gelişmeye başlamış, gelişmesini sürdürmekte olan toplum düzeyi gibidir. Kıymet takdiri istenen mecur’un bulunduğu yere yakın toplu taşıma araçları mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu yere en yakın İETT OTOBÜSLERİ durağı KOCAYOL Caddesi üzerinde MİRALAY TEVFİK BEY İETT OTOBÜSLERİ durağıdır. Ayrıca METRO – BOSTANCI DURAĞI ndan Kadiköy tarafına, Sabiha Gökçen Havalimanı tarafına, aktarmalı olmak üzere Halkalı yönünde tarifeli toplu taşıma araçları seferlerine devam etmektedir.

5-TAŞINMAZIN BULUNDUĞU ANA TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ HALEHAZIRDURUMU; Kıymet takdiri istenen gayrimenkulün bulunduğu bina, İstanbul İli,(TAPU KAYDINA GÖRE KADİKÖY İLÇESİ, KOZYATAĞI MAHALLESİ, ( 178/2 )pafta, ( 1446 ) ADA, ( 126 )PARSEL) üzerinde kurulu bina ile ilgili, Kadiköy Tapu Müdürlüğü Arşivnde yapılan dijital incelemede Kat irtifakına esas 4.ARALIK.1986 tarih – 86/27389 sayılı Mimari proje olduğu anlaşılmıştır. T.C. İSTANBUL İLİ, KADİKÖY İLÇESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve PLANLAMAMüdürlüğü’nün 28.12.1989 tarihli89/24371 no ile Yapı Kullanma İzin Belgesi İSKAN ) belgesinin onaylandığı görülmüştür. Yapı İzin Belgesine göre, ana taşınmaz üzerinde kurulu bina, bodrrum kat + zemin kat + 8 normal katlı B.A.K. inşaatın tamamlandığı, O kot seviyesinin altındaki kat sayısı 1 kat, O kot seviyesinin üzerindeki kat sayısı 9 kat olup, toplam kat sayısı 10 kat olup, yapı yüksekliği 30.00 metre, bodrum katta, sığınak, kalorifer dairesi, kömürlük, küllük, su deposu, kapıcı dairesi, zemin katta 4 daire, normal katlarda 4 er adet daire mevcut olup, binaya ait 36 daire bulunmakta, 36 daire toplam 3920 m2 alanlı olduğu belirtilmiştir Kıymet takdiri istenen taşınmazın bulunduğu binaya, HALEHAZIR DURUMDA İstanbul İli, Kadiköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Yedikule Çıkmazı sokak cephesinden belediye numarataj tabelası 3 numaralı binaya gelinmekte, yapı, mimarlık hizmetlerine esas olanIV. Sınıf A Gurubu yapı sınıfına giren, bodrum kat +zemin kat + 8 normal kattan ibaret, yaklaşık 37 yıl önce inşa edilmiş EMEK isimli binalı parseldir. Ana taşınmaz çevresinde8 katlı 9 katlı konut, konut + ticari ağırlıklı binalar bulunmaktadır. Binanın içinde bulunduğu parsel sınırları, bahçe duvarları ile sınırlanmış, parsel üzerinde kurulu binaya, yol mesafesinden, bahçeye girilmekte, binaya girmek için, sağ ve sol taraflarında, yeşillikler, çimenler, ağaçlar bulunan, üzerinde eski tip taş seramik bulunan uzun koridordan geçilmekte, koridorun devamında sağ tarafa dönülerek, üzerinde mermer kaplı basamaklardan yukarıya çıkılarak veya engelli yolundan yukarıya doğru çıkılarak ulaşılmaktadır. Binanın arka tarafında açık otopark bulunmaktadır. Bina dış cephesi sıva üzerine boyalıdır. Binaya, içi cam profilli çevresi ahşap kaplı eski tip demir doğrama bina giriş kapısından geçilerek içeriye girilmekte, bina girişi koridor zemini ve duvarlar mermer kaplı, tavanlar ahşap kaplamalı, bina girişi zemin kattan ibaret olup, binanın zemin katında ve normal katların her katında 4 er bağımsız bölüm daire bulunmakta, binaya bağlı toplam 36 bağımsız bölüm daire olup, bina içinde katlar arası ulaşım 2 adet asansör tertibatı ile, üzeri mermer kaplı basamaklı, ahşap kaplı küpeşteli merdivenler aracılığı ile sağlanmaktadır. Bina içinde ısınma ihtiyacı doğalgaz tertibatlı kombili sistemlidir. Bina içinde, dairede elektrik - su tesisatı bulunmaktadır. Belediye alt yapısı bulunmaktadır.

7- KIYMET TAKDİRİ İSETENEN TAŞINMAZIN HALEHAZIRDURUMU; Kıymet takdiri istenen yukarıda tapu kaydı, açık adresi bulunan taşınmazın bulunduğu bina, İstanbul İli,(TAPU KAYDINA GÖRE KADİKÖY İLÇESİ, KOZYATAĞI MAHALLESİ(178/2)pafta, (1446) ADA, (126) PARSEL) de kayıtlı Ana taşınmazın üzerinde kurulu ; EMEK isimli binada; 3. bulunan 8/320 Arsa Paylı bağımsız bölüm (13) nolu Katta Daire’nin ;ONAYLI MİMARİ PROJESİNE GÖRE DURUMU; Kadiköy Tapu Müdürlüğü ve Kadiköy Belediyesi İmar Arşivnde yapılan dijital incelemede Kat irtifakına esas Onaylı Mimari Projeye göre sırası ile; Hol, antre, daire girişine göre holün sağ tarafında wc, sol tarafında mutfak, mutfak balkonu, antrenin devamında, sol tarafta salon, 3 yatak odası, 1 yatak odası balkonu, banyo tertibindedir. Onaylı Mimari Projeye göre; yaklaşık NET: 85.49 M2, yaklaşık BRÜT: 90.40M2 alanlıdır. HALE HAZIR DURUMU; Söz konusu İstanbul, Kadiköy, Kozyatağı mahallesi 1446 ada, 126 parselde Yedikule Çıkmazı sokak n.3 EMEK Apartmanında bulunan; 3. bulunan 8/320 Arsa Paylı bağımsız bölüm (13) nolu Katta Daire’nin halehazır durumu ise, Daireye cümle Çelik kapıdan içeriye girilmekte, sırası ile Antre + hol, küçük wc, mutfak, mutfak balkonu, salon, balkon, 2 yatak odası, banyo tertibinden oluşmuş, DAİRE İÇİNDE ONAYLI MİMARİ PROJEYE GÖRE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ, salon ve salon bitişiği komşu oda arasındaki ara duvar yapılan tadilat ile kaldırılmış, salon ve oda birleştirilmiş salon kullanımı haline getirilmiş olduğu görüldü. Daire içinde malzeme ve işçilik 2. Sınıf olmak üzere, Antre+koridor, balkonlar, ıslak hacimler seramik ile, salon, odaların zemini eski tip balık şekilli Masif Parke ile kaplı, duvarlar plastik boyalı, tavanlar boyalı, balkonlar alüminyum doğrama ile kapatılmış, mutfakta, alt – üst dolaplar suntalam kaplı, mutfak tezgahı mermer ile kaplanmış, pencereler, daire içi iç kapılar ile balkon çıkış kapıları ahşap kaplı, banyoda, Hilton Lavabo, klozet, duş alanı + duşakabin, duş bataryası, küçük wc de, depo kullanımlı olup, klozet görülmüş depodaki eşyalardan dolayı lavabo görülmemiştir. Dairenin yaklaşık NET 86.00 M2 alanlı, (salon – bitişik odayı ayıran ara duvar kalktığı için yaklaşık 1 m2 ye yakın alan kullanıma girmiş) yaklaşık BRÜT 90.00 M2 alanlıdır. Daire masraflı olup, binanın arka cephesinde kalmakta, daire içinde KİRACI ikame etmektedir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 5.800.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 580.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Kadiköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü nün İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'nun 2023/151 SATIŞ sayılı dosyasna gönderdiği20.09.2023 tarih – E-38354364-622.03-1880357 sayılı yazısında, Kadiköy - Kozyatağı Mahallesi, 178/2 pafta, 1446 ada, 126 parsel, 11.05.2006 onaylı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Tadilatları ve Lejandı Değişikliğine göre Yençok:15 kat, max KAKS:2.07, maxTAKS:0.35, Ayrık Nizam KONUT ALANI’nda ve yolda kaldığı belirtilmektedir.

Adresi : Kozyatağı Mahallesi, Yedikule Çıkmazı SokakNo:3 Kat:3Daire :13 Kadıköy / İST

Yüzölçümü : 1.694,00 m2

Arsa Payı : 8/320

Kıymeti : 5.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/09/2024 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati: 01/10/2024 - 10:20

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/10/2024 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati: 24/10/2024 - 10:20

24/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.