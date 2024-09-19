T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 19.09.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2022/251 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/251 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: İstanbul İl, Ümraniye İlçe, İNKILAP Mahalle/Köy, 1827 Ada, 20 Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm 17 NOLU ASMA KATLI DÜKKAN :Davaya konu taşınmazlar İstanbul İli, Umraniye İlçesi, Saray Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi, Ömer Faik Atakan Caddesi, No:5B3 B3 blok, Dükkan: 17 ve Dükkan: 18 (1827 Ada 20 No'lu) açık posta adresinde konumludur. Taşınmazlara ulaşım için, bölgenin ana arterlerinden olan Alemdağ Caddesi üzerinde batı istikametine ilerlenirken Birlik Sanayi Sitesi geçilerek Opetin bulunduğu yerden sağa Dr. Fazıl Küçük Caddesi' ne dönülür. Bu cadde üzerinde ikinci sağa dönülerek Ömer Faik Atacan Caddesi'ne giriş yapılır. Davaya konu taşınmazlar bu cadde üzerinde sol kol hizasında bulunan Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi B3 blokta yer almaktadırlar. Konu taşınmazlar; Saray Mahallesi' nde konumlu olup bölgeninana arterlerinden olan Alemdağ Caddesi' ne yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazların bulunduğu yakın çevrede zemin katları dükkan, normal katları ise ofis ve mesken olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Ayrıca taşınmaz Çakmak Erdem Hastanesi, Hz. Ali Camii, Ikea, Meydan İstanbul AVM, Buyaka AVM, Canpark AVM ve İBB Haldun Alagaş Spor Kompleksi' ne yakın konumdadır. Bölgede alt yapı tamdır. Taşınmazlar Ümraniye ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

ANAGAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ: Davaya konu taşınmazların konumlu olduğu bina yerleşim olarak, Saray Mahallesi Ömer Faik Atacan Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi, No: 5B3 Ümraniye / İstanbul adresinde yer almaktadırlar. Onaylı mimari projesine göre, ana taşınmaz parsel üzerine bir adet bina olarak inşa edilmiştir. Taşınmazların konumlu olduğu bina ayrık nizam ve betonarme karkas yapı tarzında zemin+asma+1 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre ana gayrimenkulün zemin katında asma kat bağlantılı 23 adet dükkan, 1. Normal katında 22 adet dükkan olmak üzere binada toplam 45 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana taşınmazda yatay kat irtifak söz konusu olup yapıda yer alan dükkanların girişleri bağımsız olarak sağlanmaktadır.

BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ: Davaya konu zemin kat asma katlı dükkan nitelikli 17 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz zemin ve asma katta doğu tarafta yer alan sokak cephesinden bakıldığında sağdan altıncı dükkandır. Taşınmaz projesine göre; yaklaşık brüt 104 m2 kullanım alanına sahiptir. Projesine göre zemin katta dükkan ve wc hacminden oluşmakta olup yaklaşık brüt 80 m2 kullanım alanına sahiptir. Asma katta eklenti bölümünden oluşmakta olup yaklaşık brüt 24 M2 kullanım alanına sahiptir. Mahallinde yapılan incelemede asma katın yaklaşık 26 m2 büyütüldüğü, mevcut durumda asma katın yaklaşık 50 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir.Konu taşınmaz mahallinde yaklaşık brüt 130 m2 kullanım alanına sahiptir. Mevcut durumda zemin katta dükkan hacminden oluşmakta olup yaklaşık brüt 80 m2 alanlıdır. Asma katta depo-mutfak hacminden oluşmakta olup yaklaşık brüt 50 m2 kullanım alanlıdır., 1.870,89 m2 yüzölçümü, 36/1056 arsa payı, Saray Mahallesi, Ömer Faik Atacan Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi, No:5B3 Ümraniye / İSTANBUL adreslidir

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Tapu Kaydındaki Gibidir( Zeki Akçay tarafından konulan ipotek şerhi mevcuttur)

Takdir Olunan Değer: 4.400.000,00 TL

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Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 440.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu: Taşınmazların, yerinin doğruluğu, Ümraniye Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde incelenen imar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Satış Müdürlüğü'nün 2022/251 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 28.05.2022 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-60269154-754-35154 sayılı imar durumu yazısına istinaden ve Ümraniye Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde şifahen alınan bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 13.02.1998-15.03.1999-17.04.2012-18.11.2012-15.05.2015 -16.02.2016 ve 21.04.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planı paftasında *Küçük Sanayi Alanı' olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları 1966 onanlı sanayi planında belirtilen IlI.Grup sanayi türleri yer alacaktır. Bu alanda birden fazla saçaklı yapı yapılması halinde en üstteki saçak kotu seviyesi 7,5S0m.yi geçemez ve yapılar bir kattan fazla olamaz. Bu alanda oto sanayi iş kolları yer alacaktır. Hz5,50 m.dir.( Bir Kat) şeklindedir.

Adresi: Saray Mahallesi, Ömer Faik Atacan Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi, No:5B3 Ümraniye / İSTANBUL

Yüzölçümü: 1.870,89 m2

Arsa Payı: 36/1056

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 4.400.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/10/2024 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 01/11/2024 - 10:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/11/2024 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 02/12/2024 - 10:10

05/07/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.