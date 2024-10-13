T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 13.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/281 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/281 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : Davaya konu taşınmaz Yukarı Mahallesi Değirmen Sokak No: 17 Gazi Apartmanı (10989 Ada 130 Parsel) Kartal / İstanbul açık posta adresinde konumludur. Taşınmaza ulaşım için, bölgenin ana arterlerinden olan Kızılay Bulvarı üzerinde kuzey istikametine ilerlenirken Migros Marketin bulunduğu yerden Tanyeri Sokağa dönülür. Bu sokak üzerinde ikinci sağa dönülerek Değirmen Sokağa giriş yapılır. Davaya konu taşınmaz bu sokak üzerinde sağ kol hizasında konumludur. Dava konusu taşınmaz Değirmen Sokak cephelidir. Davaya konu taşınmaz; Yukarı Mahallesi” de konumlu olup bölgenin ana arterlerinden olan Üsküdar Caddesi' ne yakın konumda yer almaktadır. Bölgeye toplu taşıma ve özel araçlar ile ulaşmak mümkündür. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede mesken olarak kullanılan 6-8 katlı yapılar bulunmaktadır. Yapılaşmanın yeterli yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği konut alanları yakınında, market, benzeri ticari birimler, sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge alt ve orta düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet ve ticaret amaçlı, tercih edilmektedir. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur.Davaya konu, 10989 Ada 130 parsel üzerinde yer alan bina; bodrum kat+zemin kat-5 normal kat olmak üzere toplamda 7 katlı olarak inşa edilmiştir. Bina yerleşim olarak, Yukarı Mahalle Değirmen Sokak, No: 17 Kartal / İstanbul adresinde yer almaktadır. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda “ARSA” niteliğinde olup adres kaydına göre, binada 7 adet mesken bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 165,64 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup Değirmen Sokağa yaklaşık 9 metre cephesi bulunmaktadır. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, amorf biçiminde bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş kömürlük ve müştemilat dahil toplamda yaklaşık 980 m2 kapalı alana sahip bodrum kat+ zemin kat +5 normal katlıdır. Tarafımıza 3.normal katta konumlu daire gösterilmiştir. Tarafımıza gösterilen daire hol, salon, 2 oda, mutfak ve banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Tarafımıza gösterilen dairenin oda ve salon zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları ise plastik boyalıdır. Islak hacimleri ve mutfağın zeminleri seramik, ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır. Mutfak tezgahı granit, dolapları mdfdir. Banyo vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap doğramadır. Pencere doğramaları ise PVC'den mamuldür. Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer: 15.300.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 1.530.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu: Taşınmazın, yerinin doğruluğu, Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde incelenen imar planı üzerinden ve tkgm.gov.tr online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir. Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde şifahen alınan bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 19.04.2013 ve 26.10.2020 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı paftasında “Konut” olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları "İnşaat Nizamı: Ayrık, Taks 0,20-0,40, Kaks 1,75, Hmax 52,50' şeklindedir.

Adresi: Yukarı Mahalle Değirmen Sokak No:17 Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü: 165,64 m2

Kıymeti: 15.300.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2025 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2025 - 10:15

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2025 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2025 - 10:15

09/10/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.